Escuelas particulares de Mérida se ponen de acuerdo para no dar descuentos

Como bien hemos anunciado, la emergencia sanitaria ha cambiado la vida, tanto social, laboral y académica como la conocemos y ante estos cambios, no todos se han sabido adaptarse, ya que pese a que no habrán clases presenciales, los colegios particulares de Mérida llegaron a un presunto acuerdo para no brindar descuentos.

Lo anterior fue dado a conocer por el medio local, ‘The Meridian Post’, el cual señala que los colegios privados del norte de Mérida le han dado las espaldas a los padres de familia y realizaron un pacto para no ofrecer ningún tipo de descuentos en colegiaturas.

Los colegios particulares presuntamente hicieron un pacto para no otorgar descuentos.

De acuerdo con el medio local, padres de familias que tienen a sus hijos en escuelas privadas como el Colegio Mérida, Colegio Montejo Preescolar y Primaria, Rogers Hall, Escuela Modelo SCP, Centro Educativo Piaget, Instituto Patria Mérida; han manifestado su descontento debida a que los directivos de estas instituciones educativas se niegan a dar concesiones o descuentos en inscripciones y colegiaturas.

Al igual que la inconformidad que manifiestan padres de familia y estudiantes de una universidad privada que hace cobros injustificados, los padres de los colegios antes mencionados, dijeron que las clases no serán presenciales y aún no se acuerda el método de estudio y no ven justo pagar colegiaturas completas mientras las instituciones educativas tienen un ahorro en cuanto a gastos de luz, agua, entre otros, asumiendo que los niños no usarán las canchas, teatros, laboratorios y otras instalaciones.

La inconformidad de los padres de familia se debió a la falta de empatía de los colegios.

‘El colegio no tendrá los mismos gastos que antes, tampoco los niños tendrán clase las mismas horas que antes, pero esto no ha impedido que las colegiaturas las cobren sin descuento alguno, lo que es una injusticia a todas luces’, fueron las palabras de un padre de familia.

Pacto para no dar descuentos

Según dijo el medio local, se logró confirmar que algunas directivos de las instituciones educativas, crearon un grupo de whatsapp con el nombre de ‘Colegios Privados del Norte’, el cual presuntamente servirá para que se pongan de acuerdo en la forma en que harán frente al tema de las colegiaturas y se cree que la instituciones educativas llegaron a una especie de pacto para no conceder descuentos a los padres de familia, esto con la intención de que los padres de familia no puedan retirar a sus hijos de los colegios en busca de una opción más flexible.

