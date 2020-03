Escuela de Mérida ofrece a maestras como niñeras tras suspensión de clases

En redes sociales de Mérida se ha viralizado la publicación donde una escuela privada de Mérida ha ofrecido a sus maestras como niñeras tras la suspensión de clases en Yucatán como medida de prevención por el Covid-19.

De acuerdo con Rodrigo C.M., usuario de Facebook, una escuela privada de Mérida está ofreciendo a sus maestras como niñeras a domicilio, algo que criticó debido a que la suspensión de clases fue por el coronavirus Covid-19.

Un usuario de redes denunció que una escuela de Mérida ofrece a sus maestras como niñeras.

“Supongo que al promover ese tipo de servicio no le estarán cobrando las colegiaturas a los papás, y si no es así, ¿cuál es el fin?”, criticó el usuario de Facebook, quien dijo que este periodo es para aislarse y no salir de casa.

“Increíble que ante esta situación donde prevenir el contacto social es parte fundamental para evitar el contagio, este colegio ofrezca mandar a su gente a domicilios dónde no tienen ni idea de que medidas de higiene apliquen”.

Asimismo, señaló que en dado caso se manden maestras a los domicilios para que realicen funciones como niñeras, pueden que se “vuelvan transportadoras del virus (coronavirus Covid-19) por ir de un lado a otro”.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

Maestras de Mérida con tareas de niñeras

De igual manera, señaló que las maestras se ponen en riesgo a ser víctimas de acoso o que les hagan realizar otras tareas que no sean las de una niñera, las cuales no deberían de realizar ya que su vocación es la docencia.

El usuario criticó a la escuela de Mérida, ya que no debería de exponer a sus maestros de esta forma.

El usuario de Facebook compartió su publicación con una captura de pantalla: “Mamás: por la suspensión de clases, tengo más de 20 maestras en nómina, quienes necesiten cuidado a domicilio contáctenme por DM”.

Te puede interedsar: Maestra de Mérida intenta estafar a alumnos; los reprueba al negarse a darle dinero

Rodrigo C.M pidió la ayuda de medios de comunicación para evidenciar a esta escuela, la cual hasta el término de esta nota no había informado nada acerca de estas acusaciones por parte del usuario de las redes sociales.