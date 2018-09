Escuela de Ciudad Caucel se encuentra entre aguas negras

Escuela de Mérida se encuentra entre aguas negras

A casi un mes de haber comenzado a funcionar la primaria Alfredo Lizárraga Zargoya, que está ubicada en el fraccionamiento Almendros de Ciudad Caucel, varios desperfectos han comenzado anotarse con la consecuente molestia para lumnos y personal administrativo y docente.

De acuerdo con la directora, Miriam May y el maestro Jesús González, desde el segundo día en el que empezaron a laborar, el 21 de agosto, notaron que del registro comenzaron a salir aguas negras y como es la primera vez que reciben una escuela, no saben cómo es el protocolo o que acciones tomar para pedir solución al problema.

“El detalle es que comenzamos como personal nuevo, es una construcción nueva, y como no habíamos tomado posesión, pues todos los trámites se hicieron entre la Secretaría de Educación de Yucatán (Segey) y la supervisora Margarita Duarte Lizárraga; entonces por parte de alguna autoridad, yo como directora, nunca he recibido la escuela formalmente, o sea, no tengo un documento, pero el primer día de clases comenzamos a funcionar (27 de agosto). Tenemos experiencia, pero no sabemos el protocolo que seguir (en cuanto a la estructura del colegio)”, dijo la directora.

No se explicaban por qué salían las aguas negras. “Yo le avisé a mi superior, quien tiene el contacto directo con la Segey, entonces vino personal de dicha institución, del Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán (Idegey) y la constructora, y nos explican que la escuela no está conectada con el drenaje del servicio público”.

Por esa razón, el registro todos los días rebosa con desechos del instituto educativo y se asoma un fuerte olor que ahora ya es casi permanente y que afecta a los vecinos cercanos.

El jueves pasado, personal del Ayuntamiento midió el registro y tenía profundidad de casi un metro y lo destapó, sin embargo, éste se llena rápido pues utilizan el baño con frecuencia; cabe mencionar que tienen una matrícula de 420 alumnos en el turno matutino y otra cantidad similar por la tarde.

Este problema pronto podría culminar, pues luego de que la Segey autorizara el pasado 18 de septiembre que May se haga cargo del caso, ella realizó un nuevo trámite con folio 2018362058 ante la dependencia y ese tiene fecha de término el próximo jueves, 27 de septiembre.

_Kattia Castañeda