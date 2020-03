Escuchan a yucateca que pide ayuda para escapar de Egipto por sufrir violencia familiar

Desde hace una semana, una yucateca que se encuentra radicando desde el 2015 en Egipto, estuvo desaparecida junto con sus tres hijos, menores de edad.

De acuerdo con el portal Yucatán Ahora, la mujer sufría maltratos de su esposo, quien es originario de ese país y que conoció en el estado y se la llevó en dicho año, sin saber lo que le esperaría.

La víctima, identificada como Wendy Zozaya Alpuche, a través de videos que circulan en redes sociales, contó todo lo que vivió, por lo que solicitó ayuda para regresar a México y huir de los maltratos por parte de su esposo.

Por suerte, fue escuchada; en un vídeo un sujeto señala que la ayudaron a demandarlo por violencia familiar y contactaron a las autoridades correspondientes para el seguimiento.

En el vídeo que fue grabado el 27 de enero de 2020, la mujer víctima de violencia familiar, dice: "Hago este llamado de emergencia para pedir apoyo tanto a las autoridades mexicanas como egipcias".

Luego narra: "Yo vine en el 2015 a Egipto con mi esposo, quien me prometió estar en este país por seis meses, yo accedí y actualmente tenemos tres hijos, la primera es de Yucatán, de donde yo soy, ella tiene cinco años y está registrada como mexicana, al venir a Egipto estaba embarazada y a los dos meses tuve a mi hija segunda, luego vino un niño, ambos registrados como egipcios".

Indica que en 2016, para huir, tuvo que brincar un segundo piso y fue la Embajada quien la cobijó y le dio su apoyo, en ese entonces tenía a las dos niñas; luego se fue a El Cairo y también la cancillería le dio refugio.

"Le pedí ayuda a una amiga y al ponerme de acuerdo con ella para que me hiciera llegar ropa y algo de dinero, le escribí mi dirección y él me hackeó y me fue a buscar y me trajo en contra de mi voluntad nuevamente", dijo.