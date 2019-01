Escapa paciente del Hospital Psiquiátrico de Yucatán; dice ya estar curado

Escapa paciente del Hospital Psiquiátrico de Yucatán; recibía malos tratos

La situación que prevalece en el Hospital Psiquiátrico “Yucatán” provocó la fuga del usuario (paciente) Miguel Concha Narváez, de 30 años de edad, quien se niega a regresar debido a la cancelación de los beneficios que le daba el Modelo Miguel Hidalgo de Atención en Salud Mental.

Por ende, ahora deambula por calles del Centro Histórico de Mérida, y fue en la noche del pasado martes 8, cuando de manera fortuita, personal de la anterior administración no encontró en la vía pública, y de manera inmediata se le invitó a comer.

Hoy, al mediodía, la especialista Jessica Andrade Márquez, quien fuera la encargada de la dirección del nosocomio, le brindó atención ambulatoria, con la aplicación de los respectivos medicamentos ya que padece de esquizofrenia paranoide.

Incluso, debido a que llevaba tres días sin la respetiva dosis, se encontraba alterado y hambriento, pero fue controlado al invitarlo a desayunar en un restaurante del primer cuadro de la ciudad.

Andrade Márquez comentó que “anoche (por el martes 8), personal del Psiquiátrico detectó al usuario, a un costado de la Catedral Metropolitana San Ildefonso de Toledo, quien manifestó que se escapó el pasado martes 8, debido a la situación que prevalece en el interior del inmueble, en especial, al ya no participar en los talleres.

“No me dan comida. No me dan colación. Nos trata mal”, expresó durante una entrevista.

Cabe recordar que el pasado miércoles 2, Paris Hernández Sánchez, fue impuesta como directora del Hospital, y de manera inmediata canceló todas las actividades y beneficios que tenían los internos.

Al ser enlazado telefónicamente con la secretaria Técnica del Consejo Nacional de Salud Mental (Consame), Virginia González Torres, el usuario expresó que “es que me escapé del Psiquiátrico porque no da los 30 pesos, se llevaron la comida adelante. Me escapé porque ya quería salir del Hospital, porque comprendí que ya me había curado”.

“Estoy durmiendo en la calle…”, expresó al mismo tiempo que agradeció que lo invitaran a cenar, y se le comentó que al día siguiente (por hoy miércoles 9) le darán comida y el medicamento que necesita.

Documento oficial

De acuerdo con el documento, con fecha del 29 de diciembre de 2018, se establece que “Miguel Concha Narváez, de 30 años de edad, es usuario de ésta unidad desde el año de 2015, con número de expediente 259-15. Actualmente se encuentra hospitalizado en estancia crónica, con IDx Esquizofrenia Paranoide. Su tratamiento farmacológico está a cargo del Dr Marco Israel Quintero Avila”.

Asimismo, el documento añade que “(Concha Narváez) acude de lunes a viernes a los talleres de rehabilitación psicosocial, recibiendo un apoyo económico de $40 diarios”.

Hoy, poco antes del mediodía, personal que laboró en el Psiquiátrico se avocó a su búsqueda, y una vez que se le halló se le invitó a comer, pero estaba alterado debido a que llevaba tres días sin su medicamento.

Andrade Márquez lamentó lo ocurrido al expresar que “al quitar el Modelo Miguel Hidalgo de Atención en Salud Mental, muchos de los usuarios se sienten mal, y en el caso de Miguel (Concha Narváez) optó por fugarse.

Advirtió que estaba alterado debido a que no recibió su tratamiento farmacológico además del estrés, y “en todo momento manifestó que no desea regresar al psiquiátrico, por lo que se buscará la forma de darle habitación. Nosotros no podemos obligarlo a regresar, además que ya no somos la autoridad”.

Hasta el momento, la actual directora del Hospital, Paris Hernández Sánchez, aún no emite una notificación de desaparición de uno de los usuarios.

Finalmente, González Torres invitó al titular de la SSY, Mauricio Sauri Vivas, a sostener una reunión en su despacho, ubicado en la Ciudad de México, “para trabajar a favor del bienestar de los usuarios, ya que el Modelo Hidalgo si funciona, y el método que actualmente realizan sólo genera problemas”.