“Es una trampa” madre defiende a supuesto hijo golpeador

CONSPIRACIÓN CONTRA LA FAMILIA

- Ligia Canto, madre de, Emma Molina, quien fuera asesinada por su ex marido en Mérida se ve envuelta nuevamente en una pelea legal, ahora en defensa por su hijo J.M.C quien es acusado de golpear violentamente a su pareja L.R.S.C D de 27 años. El hombre hermano de la fallecida Emma Molina, fue denunciado por maltrato físico y violencia familiar, tras unos días de arresto el supuesto golpeador fue puesto en libertad y ofreció una rueda de prensa para aclarar lo que paso. Ligia Canto pide a la mujer de su hijo que retirará la demanda, la demanda no quien no será turnado ante el juez porque la violencia contra la mujer no se considera que amerite prisión preventiva oficiosa. La madre de los hermanos Molina, aseguró que en la denuncia por maltrato familiar hay varias anomalías:El delito no puede ser juzgado como violencia física, si no de lesiones psicológicas. La desesperada madre señala que es la primera en juzgar el maltrato a las mujeres y sería la primera en intervenir si existiera algun tipo de maltrato. La esposa del joven detenido aviso a la policía de las supuestas agresiones y la autoridad arribo a un domicilio deteniendo al hombre.Según la cabeza de la familia, Ligia Canto, dice que detrás de todo este alboroto se encuentra Medina Sonda, asesino intelectual del asesinato de Emma Molina, la esposa de su hijo puede estar amenazada y manipulada por su ex yerno. Lo mismo quiso hacer con otra de mis cuñadas: