Eric Flota, el maestro de la guitarra, listo para retornar al teatro Daniel Ayala

Eric Flota Polanco, considerado una leyenda viva del rock de Yucatán está muy entusiasmado por los logros con la Fuente del Poder, con quienes ha grabado un corto que participará en el festival internacional de CineSpace de la NASA en su edición 2019, además del magno concierto “Inmortales del Rock II” que se realizará el sábado 5 de octubre en el mítico teatro Daniel Ayala.

Para el maestro el teatro Daniel Ayala Pérez es muy especial para él, ya que con Sueños Indiscretos fueron de los primeros grupos en tocar después de su remodelación, algo que lo llena de orgullo, a tal grado que recibió muchos elogios tras el par de actuaciones realizadas en ese foro.

El maestro Eric Flota lleva varias décadas demostrando su enorme calidad con la guitarra.

¿En qué años comenzaste a tocar profesionalmente?

Fue más o menos como en 1963, con un grupo polifacético llamado “Los Yappers”, ya que en esa época tenías que tocar desde el vals hasta los mariachis y todo para las fiestas de XV años.

¿En cuántos grupos importantes participaste?

Los Yappers, Fórmula 2, Censurado, Sueños Indiscretos, la Fuente del Poder, Antologia Rock Band, Modus Vivendi, igual una época que casi nadie sabe, con un grupo que se llamó TNT que amenizábamos fiestas, eventos, pues viajábamos bastante con ellos.

El sábado 27 de diciembre del 2014, el maestro recibió un merecido reconocimiento por parte delm Colectivo Metalmorfosis, en el teatro Armando Manzanero.

¿Qué recuerdas de tu paso con la Fórmula 2?

Era un grupo que lo buscaba mucho la gente para sus eventos, inclusive cosa que que tal vez muchos no lo crean, hasta cambiaban la fecha de su evento para que toquemos. Comenzamos con Carlos Mendez, Armando Chac mi cuñado y Gabriel Herrera Manzanilla.

¿Qué recuerdas del homenaje que el Colectivo Metalmorfosis preparó para tí en el año 2014?

No hombre, fue inolvidable, fue un día que no me lo esperaba y además participe en el escenario con mis nietos, fue algo fuera de serie, todo estuvo muy bien, muchos amigos que fueron a visitarnos para participar, fue inolvidable es anoche.

Eric Flota, un músico de enorme calidad y una experiencia única.

¿Cómo te sientes actualmente con la Fuente del Poder?

Siempre a sido un placer tocar con la Fuente del Poder. El grupo está sonando muy bien y lo que me gusta más es el entusiasmo de todos los que participamos en este grupo, y creo que todavía puede dar mucho de qué hablar la Fuente del Poder y así lo demostraremos en este concierto del 5 de octubre en el teatro Daniel Ayala.

¿Qué opinión te merece tocar con tu amigo Miguel Barrera?

Tocar con Miguel es una cosa muy bonita, te sientes completamente seguro porque sabes que hay un buen soporte en el bajo, creo que muy poco bajistas de acá pueden hacer eso, de que te sientes cómodo y seguro tocando.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

https://laverdadnoticias.com/seccion/yucatan/

¿Qué significó para ti participar con la Fuente del Poder en el corto de CineSpace de la NASA?

Pues cuando me comentaron no lo creía, pero cuando fue pasando el tiempo me fui dando cuenta que era algo muy importante, yo no creo en la suerte, pero son bendiciones que Dios nos da para estar en esos lugares que uno no se espera, es un sueño que muchos desearían estar allá.

¿Qué mensajes le darías a los roqueros y roqueras en relación al evento del sábado 5?

Pues sería un honor tenerlos ahí y que se diviertan porque esa es la meta de nosotros, hacer que se diviertan, que disfruten el concierto y también agradezco mucho a mi familia todo el apoyo que me ha dado siempre.

Ricardo D. Pat