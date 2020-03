Equinoccio de primavera en Yucatán podría tener pocos asistentes

A pesar que las autoridades del Patronato de las Unidades Culturales y Turísticas del estado de Yucatán (Cultur) tienen todo preparado para recibir a por lo menos unos 22 mil visitantes a los sitios arqueológicos de Chichén Itzá y Dzibilchaltún, esta proyección podría no cumplirse ante la contingencia del COVID -19 y las restricciones implantadas en la entidad.

Durante el equinoccio de primavera, que este año ocurrirá entre el jueves 19 y viernes 20 de marzo, miles de personas visitan las zonas arqueológicos antes citadas para cargarse de energía.

El titular del Patronato de las Unidades Culturales y Turísticas del estado de Yucatán (Cultur) Mauricio Díaz Montalvo había estimado en 22 mil los visitantes que este año acudirían a los sitios mencionados para presenciar el juego de luces y sombras que se producen a través de las ruinas con el movimiento de la tierra.

las medidas preventivas y de restricción que se aplican en Yucatán ante la confirmación de un caso y varios “sospechosos” de Covid-19.

Al respecto Pedro Sánchez Nava, coordinador Nacional de Arqueología afirmó que hasta el momento el INAH no tiene planeado cerrar al público los sitios a los que cada año arriban turistas no sólo nacionales, también extranjeros procedentes principalmente de Europa y Estados Unidos, lugares donde ha permeado más el coronavirus.

Sin embargo el funcionario recomendó no asistir de no ser necesario; “la salud no tiene precio y las zonas arqueológicas siempre van a permanecer en el mismo lugar”, dijo.