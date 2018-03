Envío especial de hamacas yucatecas a Oaxaca

Un cargamento con dos mil 500 piezas saldrá este domingo rumbo a esa entidad.

Yucatán realizará un envío especial a Oaxaca de dos mil 500 hamacas elaboradas por artesanos locales, para apoyar a familias que se quedaron sin hogar a causa del sismo y ahora se encuentran en albergues temporales, anunció el Gobernador Rolando Zapata Bello durante su gira de trabajo sabatina por este municipio. Tras encabezar la entrega de recursos del programa de Fomento a la Economía Social, el mandatario informó que el cargamento saldrá este domingo rumbo a territorio oaxaqueño y que, del total de esos tradicionales objetos, 450 fueron urdidos por creadores de esta demarcación del sur de la entidad. Mexicanos y mexicanas pasan momentos difíciles ahora, ustedes lo saben. Nos hicieron un pedido específico para gente que hoy no tiene dónde dormir y nos pidieron hamacas. Me da gusto decirles que, el día de mañana, vamos a enviar dos mil 500 hamacas a Oaxaca, 450 de las cuales se hicieron aquí en Teabo, manifestó. "Eso me da un gran orgullo porque Yucatán siempre se va a hacer presente con solidaridad, con un arte y manualidad que hoy se pone a disposición de hermanos que lo necesitan", aseveró el titular del Poder Ejecutivo al concluir el acto. Al respecto, la directora de la Casa de las Artesanías (CAEY), Beatriz Peralta y Chacón, detalló que las piezas fueron elaboradas por internos del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Mérida y artesanos de 13 demarcaciones: Valladolid, Ticul, Mayapán, Teabo, Chumayel, Cantamayec, Maní, Tixkokob, Chichimilá, Tecoh, Dzidzantún, Homún y Huhí. Ante la situación que se vive en esa entidad hermana, las autoridades federales, a petición del Gobierno del Estado de Oaxaca, solicitaron que les enviáramos hamacas, toda vez que se habilitaron albergues temporales para las personas que se quedaron sin casa o las tienen en riesgo de desplomarse, en donde se contemplan todos los aditamentos para colgarlas, comentó. La funcionaria añadió en entrevista que la solicitud fue expresa y, contrario a lo que comúnmente sucede en este tipo emergencias, en esta ocasión no se empleó colchonetas, debido a que las precipitaciones, que también se han dejado sentir en ese territorio, complican las circunstancias. Las colchonetas van en el piso pero, con la lluvia, se mojan y quedan inservibles. En cambio, la hamaca se descuelga cuando terminan de dormir, resulta mejor para ellos, concluyó.