Entrevista exclusiva con Santa Claus, previo a la Nochebuena

Quizá porque lo agarramos en un buen momento o porque se había bebido un rompope, pero Santa Claus se sinceró en esta charla, admitió ser un ícono de un sistema demente que fomenta la desigualdad social. “No es que yo sea mala persona o un personaje clasista, lo que ocurre es que me diseñaron así, acorde con su enfermizo funcionamiento”, aseguró.

¿Por qué cree que las familias aceptan que usted se cuele en sus casas?

Porque les dejo aquellos regalos que tanto anhelan. Aunque admito que a veces suelo trollear un poco dejando “regalos” que nadie quiere, como por ejemplo un par de calcetines horrorosos, jajaja.

¿No le parece aberrante condicionar el “buen comportamiento” para obtener un regalo?

La verdad es que admito que sí es un chantaje en toda la regla. Porque si soy sincero todos dicen a los niños que portarse bien tiene recompensa, pero en la sociedad en la que vivimos únicamente disfrutan los poderosos que roban a manos llenas.

¿No resulta inmoral la descarada publicidad en estas fechas?

Ejem… pasemos a la siguiente pregunta por favor.

¿No debería bajar de peso para tener un aspecto más saludable?

Lo intento, pero acá hace un frío del cara… perdón, un frío muy intenso, y para conservar la energía interior debo comer un poco de todo, si no estuviera gordito me congelaría.

¿Los niños agradecen los regalos que reciben?

El efecto solo les dura unas dos semanas, pero el problema es que tengo corazón de pollo y a veces les doy regalos hasta a los que se han portado mal.

¿Qué responde sobre los rumores que ha despedido a los duendes que lo ayudan?

Tuve que echarlos a la calle, despedí a la mayoría porque solo fabricaban juguetes artesanales cuando en la actualidad, la mayoría de los pedidos son electrónicos, eso me obligó a cambiar la cadena de producción y eso aumentó los costos, así que fueron reemplazados por máquinas.

¿Es cierto que solo se quedaron los duendes esquiroles?

Es que los demás comenzaron a exigir condiciones laborales, salario mínimo, contratos acordes a la ley, horarios de 8 horas de trabajo, etcétera, incluso ya estaban planeando formar su propio sindicato, así que no me quedó más remedio que despedirlos. Respecto a los otros duendes leales, yo no les llamaría esquiroles, sino becarios, son los que leen las cartas que nos llegan de todas partes del mundo.

¿Todavía le llegan cartas? ¿En plena era digital?

Me has descubierto, jajaja. Cierto, ahora la mayoría de los niños nos mandan correos electrónicos, solo los más pobres insisten en mandar cartas. La gente hoy en día pone toda su vida en las redes sociales, que comen, a donde van, con quienes interactúan… nos resulta más fácil checar sus respectivos Facebook.

¿Qué responde a quienes lo acusan de ser un ser despreciable al servicio de las multinacionales?

Que no soy el único, creo que son más despreciables los políticos que privatizan todo, que socializan las pérdidas, que aumentan los impuestos.

¿Por qué a veces no deja regalos a los niños más pobres?

Esteee… está fallando la comunicación… bueno. bueno… fwwwzzzttztztz…

Ricardo D. Pat