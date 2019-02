Entrevista con Cecilia Patrón Laviada: Estancias recurrirán al amparo

Cecilia Patrón Laviada

Los representantes de las más de 214 guarderías que hay en el estado recurrirán al amparo con la intención de que se les reasigne el subsidio que les daba la ex Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), programa que canceló el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La diputada Cecilia Patrón Laviada, integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Grupos vulnerables y Desarrollo Social en San Lázaro, informó durante su visita al Diario La Verdad sobre este movimiento nacional y los avances de la iniciativa que presentó para acabar con las “salidas alternas”, que permiten a los maleantes recuperar la libertad con resarcir el daño por haber robado a una casa o comercio.

Cecilia Patrón Laviada

¿Qué opina del subsidio que se le quita a las guarderías?

También soy madre y entiendo la angustia de las mujeres que deben salir a trabajar y no tienen dónde o con quién dejar a sus hijos. La propuesta del Presidente no es la mejor, pues las guarderías son lugares que dan seguridad a las madres, además ayudan al niño en su desarrollo y alimentación; eso es lo que debemos defender, el bien del niño. No se trata de que se queden en casa quién sabe con quién, o viendo la televisión. El 90 % de los accidentes por quemaduras en el hogar es porque los niños no están con sus papás y porque las personas encargadas de cuidarlas no lo hacen. Creo que en vez de disminuir, debería de aumentar el número de estancias.

¿Había corrupción a través de las guarderías?

El gobierno federal habla de la corrupción que hay en las guarderías, y efectivamente existe, pero no se termina cerrando los programas, se acabaría si fueran bien supervisadas. La auditoría marca que son un 30 por ciento las que están así y el otro 70 por ciento que no ha presentado la documentación adecuada, lo cual es un tema administrativo. Creo que se debe acompañar, vigilar y supervisar para que el problema se acabe, la solución no es acabar con las guarderías, sino corregirlas y erradicar la corrupción: Las guarderías son un programa integral, pues defiende al niño y su desarrollo, además da trabajo a muchas mujeres y permite a padres y madres poder trabajar para aportar a las finanzas del hogar, el programa es bueno solo hay que corregir los errores.

¿Está de acuerdo con el apoyo directo a las familias, a los abuelitos?

Siempre estaré de acuerdo en que se apoye a las familias, pero el problema es que muchos no lo usarán para el niño a cómo debe ser, ya que debido a las necesidades desviarán el recurso. Esperamos que el gobierno federal rectifique su postura y se retome el programa porque es exitoso.

¿Habrá cierre masivo de estancias infantiles?

Se me han acercado encargadas de guarderías pidiendo ayuda, por lo que ahora vamos a sacar amparos para las estancias, vamos a ir al proceso legal, pues si teniendo la razón las madres y las guarderías no se las dan, nos vamos a lo legal para apoyarlas, pues el más perjudicado aquí es el niño, porque va a terminar en casa cuidado quién sabe quién y sin la educación adecuada. En Yucatán hay 214 guarderías aproximadamente, que buscarán el amparo. Nosotros como diputados los apoyamos; ya me reuní con 15 responsables de estancias de Mérida y las estamos apoyando, este día, se iniciará con los amparos”.

¿Cómo va la iniciativa que presentó el pasado 9 de enero, con respecto al robo a casa habitación y negocio, para que se acaben las “salidas alternas” de los maleantes?

Se busca reformar los artículos 187 y 192 del Código de Procesos Penales, ¿de qué trata?, pues hoy el que delinque tiene algunos privilegios que son poder resarcir el daño y salir libre. Lo que buscamos con esta reforma es que la puerta giratoria termine, que una vez que resarzan el daño solo se les dé una oportunidad de equivocarse otra vez, para evitar que el delincuente entre y salga, pues hay gente que tiene hasta 80 ingresos al penal, porque resarcen el daño y recurren en la falta, el punto es que aunque somos el estado más seguro del país, el tema del robo a casa habitación se da muy común y es que no es solo el robo de lo material, sino la paz y la tranquilidad de que nuestro hogar se vio violentado por alguien. Esta iniciativa no es solo para casa habitación, sino también para comercio, pues les pasa lo mismo, y el tema aquí es quitarle beneficios a quienes delinquen.

¿Cómo tomaron la iniciativa en San Lázaro?

Esta iniciativa se la presenté a la presidenta de la comisión de justicia, la diputada Pilar Ortega y la tomaron muy bien los compañeros, de hecho no solo en San Lázaro la presenté, pues también con el presidente de la Concanaco nacional, el arquitecto José Manuel López Campos, y la tomaron como suya, les interesa mucho porque sería un avance para ellos el poder cuidar a los negocios, y fue muy interesante esa reunión porque me abrieron horizontes para explorar otras reformas.

¿Cuánto tiempo debe pasar para saber si se aprueba a o no?

Hay que esperar porque hay un orden. Esta iniciativa está en la etapa del cabildeo, hay que explicarle a los diferentes grupos políticos que la iniciativa beneficia a todo el país. Me reuní con la presidenta de la comisión de justicia que dictamina su aprobación, el problema es que antes de mi iniciativa hay una cola de 200 más que están esperando, entonces hay que ver que se prioricen, el poder legislativo tiene otra mecánica diferente al ejecutivo.

¿Está en vías de tipificarse como un delito grave el robo a comercio y a casas?

Es solo el de casa habitación el de comercio no viene, ahí estamos hablando de la reforma del artículo 19, el cual habla de la prisión preventiva oficiosa, que trata de que se agarra al delincuente en el acto, te meto a la cárcel sin ningún juicio y sin que te puedas defender, hay muchas voces con respecto a eso, de hecho es un tema que está abierto en el Parlamento, hay muchas voces en contra de la prisión preventiva oficiosa y la reforma de ese artículo, porque dicen que es muy peligroso porque queda en manos de la autoridad decidir si te quedas o no, pues no hay un proceso donde se pueda defender el inculpado.

¿Qué tanto interfiere el interés los grupos dentro de San Lázaro?

El que seas de un partido u otro te abre o te cierra puertas, tenemos que tener en cuenta que en San Lázaro existe una mayoría que debemos conquistar para que nuestras iniciativas sean importantes y los colores no deberían interferir en las decisiones sino ver el beneficio que dará a la nación.

Eliza Ongay