Entregaremos el Congreso de Yucatán con finanzas sanas: Celia Rivas

Con la satisfacción de ser considerada la legislatura de mayor productividad en los últimos años, y de entregar un Congreso con finanzas sanas, la diputada Celia Rivas Rodríguez, presidenta de la Junta de Gobierno de la LXI legislatura de Yucatán, demandó que se mantenga la política de austeridad y que se haga buen uso del Fideicomiso por más de 3 millones de pesos que heredarán a los próximos legisladores.

A menos de tres semanas que concluya el periodo de la actual legislatura, la representante del poder legislativo en Yucatán habla para los lectores de la Verdad, de los pendientes, del proceso de transición y de su futuro político, en amplia entrevista.

Me gustaría comentar uno muy importante que es el tema del matrimonio igualitario dónde en Comisiones no logramos los consensos para poder aprobarlo y el otro tema que es importante y por el que hago votos para que la siguiente legislatura lo asuma, es el qué tiene que ver con la rotación de la Mesa Directiva y de la Junta de Gobierno.

Si hay una iniciativa presentada por los actuales diputados y espero que los siguientes lleguen a los acuerdos para lograr que tanto la Mesa Directiva como la Junta de Gobierno puedan ser rotativas entre las diferentes fracciones. La Junta de Gobierno es donde se hacen las negociaciones, los consensos y no logramos un consenso al respecto, pero hago votos para que la siguiente legislatura lleguen a acuerdos en los temas que tenemos pendientes y sean votados con toda responsabilidad.

Fideicomiso

Hay una comisión que se aprobó precisamente por un acuerdo de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, donde todos los que integramos este órgano, formamos parte de la comisión entrega a la siguiente legislatura y estamos enterados de todos los trámites para el proceso de entrega, no solamente en el aspecto legislativo sino también administrativo, y en este caso sí te puedo decir que esta legislatura ha tenido cuidado para que cuando entre la siguiente todo esté en orden y hemos estado trabajando con los diputados de la junta de gobierno para que se involucren revisen todos los temas administrativos que son muy importantes; hemos sido una legislatura donde no se ha cometido ningún exceso, buscamos siempre que las cosas estén ordenadas y bien organizadas, y comentarte, como ejemplo, en esta legislatura ningún diputado tuvo vehículo, cada quién uso sus vehículos particulares por acuerdo de las fracciones, en un plan de austeridad que aplicamos desde el primer día de la legislatura.

Existe un fideicomiso, que lo estamos heredando a la siguiente legislatura por más de 3 millones de pesos; nosotros no lo tocamos, se lo estamos dejando para que con toda responsabilidad analicen en su momento y decidan cómo o en qué lo van a emplear.

Este fideicomiso se instituyó en la actual legislatura para contar con un recurso adicional para hacer frente a algún imprevisto. Recordemos que la anterior legislatura estrenó este edificio y estuvo solo algunas semanas, entonces quienes más disfrutamos este edificio que es prácticamente nuevo, fuimos nosotros y al no contar con una flotilla de vehículos, porque como ya dije este Congreso fue austero, el dinero del fideicomiso no se tocó y esperemos que la siguiente legislatura también haga de la austeridad su prioridad.

Nos vamos los 25 diputados; a nadie se le corre o se le da de baja, porque es una costumbre que el personal de confianza que viene con los diputados como son los secretarios técnicos y sus dos asistentes, salgan con los diputados, porque vienen los nuevos diputados con sus secretarios técnicos y sus asistentes, entonces no se podrían quedar porque estaríamos teniendo una burocracia inmensa dentro del Congreso. Iniciamos un primero de septiembre de 2015 y sabemos que nos vamos el 31 de agosto de 2018.

Sin problemas

Ninguno, solo los normales, por el funcionamiento del edificio, pero no hay ninguna deuda ni con Hacienda ni con el Isstey. Vamos a entregar finanzas sanas.

Estamos pidiendo a los diputados que con anticipación entreguen sus espacios físicos por si debe llevarse a cabo alguna pequeña reparación o alguna adecuación para que se pueda hacer con tiempo y que se entreguen funcionando los espacios como debe ser.

A mí me gusta mucho el trabajo social, voy a continuar con los movimientos que tengo, posiblemente convierta el grupo de luciérnagas en Asociación Civil; de hecho tenemos actividades vamos a entregar sillas de ruedas, también vamos a colaborar en el apoyo psicológico a niños, nuestra meta es seguir trabajando. También en septiembre terminó mi doctorado y empiezo una maestría.

No, no he recibido, y si lo hubiera, podríamos escucharla y analizarla. Como servidor público estamos dispuestos a colaborar para el bienestar de las familias yucatecas.

En resumen, se lograron acuerdos para 26 nuevas leyes, 700 productos legislativos y reformas, una treintena de convenios de intercambio con universidades públicas y privadas, con avances sustantivos en temas de paridad, aterrizados ya en las pasadas elecciones, los derechos de las mujeres, seguridad, salud, derechos humanos, educación, entre otras.