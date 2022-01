Entregan viviendas nuevas a ocho familias afectadas por un incendio en Mérida

Este miércoles cuatro de enero, el Alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha hizo entrega oficial de viviendas nuevas a ocho familias que se vieron afectadas por un incendio en la comisaría de Dzununcán.

Y se dice de manera oficial, ya que Barrera Concha manifestó que desde el pasado 22 de diciembre las ocho familias beneficiadas han podido disfrutar de sus nuevos hogares.

Cabe mencionar que además de la entrega de viviendas, el Ayuntamiento de Mérida logró el acercamiento de servicios de red eléctrica y agua potable en la comisaría de Dzununcán, lo cual beneficiará a más de mil habitantes.

Barrera Concha manifestó durante el evento de entrega que le da mucho gusto poder cumplir el compromiso con las familias que perdieron sus pertenencias en el incendio del pasado 13 de noviembre.

‘Me da mucho gusto saber que pudimos cumplir con ese compromiso, porque no hay nada más difícil para una familia que no tener casa, que no tener donde tener a los hijos’.