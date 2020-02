Entrega de lentes será en todas las escuelas: Renán Barrera

El apoyo de lentes que entrega el alcalde Renán Barrera es un gran beneficio para muchas familias sobre todo porque tenemos al alcance anteojos de excelente calidad, duraderos y esto beneficia no sólo la salud, sino también la economía, afirmó el señor Ángel Pérez Loría, beneficiario del programa.

El señor Loría recibió hoy sus anteojos de manos del alcalde durante la primera entrega masiva de lentes en este año, en la que el presidente municipal dio a conocer que el programa se ampliará a todas las escuelas del municipio, a fin de beneficiar a estudiantes de los distintos niveles educativos.

En su mensaje, Barrera Concha destacó que programas como éste forman parte de una “acupuntura social” a través de la cual la autoridad municipal detecta vulnerabilidades en la población para, con base en esto, desarrollar programas que efectivamente les permitan mejorar sus condiciones de vida.

Destacó que con la ampliación a las escuelas, el Ayuntamiento contribuye a disminuir problemas que muchas veces se derivan de la falta de recursos de los padres de familia para adquirir anteojos para sus hijos y esto incide en el desempeño académico de los niños y jóvenes.

Al respecto, el beneficiario remarcó que este programa y su ampliación a las escuelas es una importante noticia porque son muchos meridanos que requieren lentes y no pueden adquirirlos en una óptica particular porque no tienen recursos suficientes.

Por eso en lo personal me alegra mucho que el alcalde Renán Barrera piense en nuestro bienestar y nos ponga al alcance programas como éste, señaló.

Renán Barrera sostuvo que como gobierno humanista, la administración que preside elabora sus políticas públicas privilegiando a las personas y su bienestar integral, ya que esto permite el avance y mejor desarrollo de la sociedad.

El alcalde entregó de manera simbólica 249 pares de anteojos a igual número de beneficiarios de distintas colonias y comisarías del municipio.

Mira todas las noticias de Yucatán dando click aquí

https://laverdadnoticias.com/seccion/yucatan/

Las acciones de este Ayuntamiento no sólo comprenden las labores y obras públicas que todos observan cotidianamente cuando transitan o caminan por las calles, sino que también se ocupa de sus habitantes como el valor más preciado que como ciudad podemos tener, señaló.

Síguenos en Instagram

Agregó que mediante estas campañas de salud visual durante el 2020 se planea entregar 2,300 pares de lentes en el municipio con el propósito de contribuir a que más ciudadanos tengan acceso a una vida más cómoda y puedan desarrollar sus actividades diarias en el hogar, el trabajo o la escuela en condiciones óptimas.