Entrampados por candidato para Mérida

Se acerca rápidamente el periodo para que los partidos políticos seleccionen a sus candidatos para las elecciones intermedias de junio de 2021, con lo que han tomado fuerza los destapes, declaraciones, descalificaciones, apariciones de personajes y palomeo de listas.

En portada: la designación del candidato a la alcaldia de Mérida traería fracturas a los partidos políticos

Pero para los grupos del poder económico de Yucatán la joya de la corona –Mérida- que tiene una larga fila de pretendientes, mantiene entrampados al PAN y PRI, en la selección de sus abanderados.

La definición de los partidos políticos tiene que darse antes de que concluya el 2020, pues de acuerdo al calendario electoral, del 4 de enero al 12 de febrero se podrán realizar las precampañas, en el caso de que exista más de un aspirante, como es el caso de Mérida.

Gobernada actualmente por el PAN con Renán Barrera Concha, el albiceleste no está dispuesto ceder la capital yucateca.

Barrera Concha ha manifestado abiertamente su interés por mantenerse al frente de la alcaldía más importante de Yucatán tres años más, vía la reelección, permitida por la Ley Electoral y en los propios estatutos del PAN.

Por estos días el PAN cabildea con la diputada federal Cecilia Patrón Laviada, una posición desde la que pueda seguir avanzado en la construcción de una candidatura para la siguiente elección constitucional, sin tener que salir del presupuesto.

Para 2021 hay fechas relevantes en el proceso electoral

La solicitud de registro para candidaturas será del 22 al 29 de marzo y del 9 de abril al 2 de junio será el plazo para realizar las campañas, de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Órgano Electoral, es por ello que las maniobras de los partidos políticos, deben ser rápidas y precisas si no quieren un desgaste de los grupos de poder que están a la expectativa ante dos escenarios: impulsar la prolongación del mandato vía la relección o respaldar a la propuesta tricolor para arrebatarle la plaza principal de Yucatán.

La indefinición pone a prueba la paciencia de los grupos de poder económicos que tradicionalmente impulsan al abanderado que más se identifique con sus propósitos de grupo de poder.

En el caso del PRI, con la gira de trabajo de su dirigente nacional Alejandro Moreno a tierras del mayab, inició el hándicap local y tres son los nombres que más resuenan para ir en busca de los votos que les permitan levantarse con el triunfo en la alcaldía meridana: Jorge Carlos Ramírez Marín, Francisco Torres Rivas y Pablo Gamboa Miner.

Jorge Carlos Ramírez Marín, actual senador, no solo tiene el respaldo de una ala importante del priismo yucateco, también cuenta con el respaldo de los hombres de empresa y si esto no fuera suficiente, el propio gobernador Mauricio Vila, aunque panista, no ve con malos ojos la posible candidatura de Ramírez Marín para la alcaldía de Mérida pues intereses comunes al final de cuentas, los llevan a derroteros también similares.

Sobre Francisco Torres Rivas, es la propia militancia la que le ha dado el estatus de un aspirante de las bases, según han dicho a La Verdad Noticias.

De Pablo Gamboa Miner, quienes deban tomar la decisión por la candidatura meridana deberán sopesar el lastre que significa su prolongada ausencia y hasta cierto punto el distanciamiento de las bases así como el peso de su padre que en otras circunstancias hubiese resultado a su favor, pero con un gobierno federal apostándole a la erradicación de la corrupción del pasado reciente, le juega en contra al joven Gamboa.

Las salidas

Como era de esperarse, la salida de la ex gobernadora Ivonne Ortega del PRI y su reciente adhesión al Movimiento Ciudadano ha empezado a provocar los primeros dolores de cabeza al tricolor, ya que una parte de la estructura territorial, en las comisarías de Mérida y en todo el territorio yucateco que se mantienen leales a la ex mandataria, han decidido seguir jugándosela con la política originaria de Dzemul, abandonando el barco tricolor.

Incluso algunas figuras representativas como Mario Chim López y Walter Emanuel Salazar, ligados al rolandismo, han decidido dejar sus militancias.

Muchos por convencer

Ya en pleno proceso de selección de candidatos, los partidos políticos y los propios aspirantes no solo deberán convencer a sus correligionarios.

Ahora el reto es mayor para quienes deseen, como en el caso de la candidatura meridana, gobernar a los habitantes de la capital yucateca, con la llegada de miles de familias de otras entidades, quienes llegaron dispuestas a avecindarse, trabajar, invertir, pero también de participar en las elecciones.

Tan solo en los últimos dos años han llegado a vivir a la capital yucateca al menos 28 mil 367 personas, provenientes en su mayoría de la Ciudad de México y Tabasco, quienes tendrán la posibilidad de sufragar por primera vez en las elecciones del 6 de junio de 2021, de acuerdo con datos del Registro Federal de Electores (RFE).

Esa cifra de nuevos votantes casi equivale al número de electores de Ticul, que es de 28 mil 748 ciudadanos.

Con ese incremento de habitantes, actualmente el porcentaje de ciudadanos no nacidos en Yucatán registrados en el padrón electoral y que pueden votar –y seguramente lo harán dada su naturaleza participaba- es del 14.35%, lo que significa un aproximado de 143 mil 602 personas que con credencial en mano podrían convertirse en el fiel de la balanza en las elecciones intermedias del 2021.