Enrique Zavala Martínez, pequeño talento con la raqueta en Yucatán

Enrique Zavala Martínez es un pequeño de 9 años seleccionado en la categoría de niños de 11 años para ir a competir en las olimpiadas de tenis de mesa en Nayarit; a nivel nacional ya ha representado a Yucatán.

¿Cómo te preparas para este deporte?

Practicamos todos los días. Calentamos como en cualquier otro deporte porque el juego del tenis de mesa no es lo mismo que el ping-pong que sólo es aventar la pelota, el tenis de mesa requiere de técnicas.

¿Cómo le haces para organizar tu tiempo entre lo que es la escuela y tu entrenamiento para el tenis de mesa?

Estoy estudiando el cuarto año de primaria y no es muy fácil porque no descanso mucho en el día, pues todos los días voy a la escuela y también tengo entrenamiento, hay veces que mi maestra no me entiende y aún así me exige tareas, entonces no es fácil porque tengo que esforzarme más.

Enrique Zavala Martínez, pequeño talento con la raqueta en Yucatán

¿Es la primera vez que quedas seleccionado para participar en una competencia como a las olimpiadas?

Sí es la primera vez que soy seleccionado para unas olimpiadas así, pero en los torneos internos ya ha participado antes. El año pasado fueron competencias internacionales en Yucatán y competí con niños de Cuba, de Japón y gané el tercer lugar.

¿Cómo te diste cuenta que te gustaba el tenis de mesa?

Desde los 6 años practico y fue muy curioso porque mi mamá siempre me llevaba a los cursos de verano del Deportivo y yo estaba sentado con un compañero ahí afuera cuando llegó el entrenador y se me acercó preguntando si yo era Enrique Zavala y yo le dije que sí, entonces me dijo que lo acompañara y me llevó a las mesas donde se entrena, me dio una raqueta y me invitó a jugar y me gustó. Yo ni siquiera sabía que existía ese deporte, pero me llamó mucho la atención.

Rutina de campeón

Además de sus responsabilidades como seleccionado a Enrique le gusta también jugar fútbol y Xbox, ver la televisión y jugar con sus compañeros de la escuela. Es como cualquier otro chico de su edad.