Enrique Vidal tributa a las Reinas del Cine mexicano

El destacado periodista y promotor de espectáculos, Enrique Vidal presentó este día en la Sala de Conciertos del Palacio de la Música, su libro “Las Reinas del Cine Nacional”, una obra de 182 páginas, impresas en elegante papel couche, que en forma sincera y divertida narra verdades sobre la vida real de las estrellas fuera del mundo cinematográfico.

Toda una constelación de ellas adornan este trabajo, nombres tan emblemáticos como el de Ana Bertha Lepe, Sonia Furió, Angélica María, Elvira Quintana, Maricruz Olivier, Irma Dorantes, Sara García, Meche Carreño, Hilda Aguirre, Jacqueline Andere, Isela Vega, Sasha Montenegro, Silvia Pinal, Verónica Castro y muchas más, le otorgan el toque de calidad.

Se contó con la participación de la presidenta del DIF Yucatán, señora Sarita Blancarte de Zapata, Enrique Vidal, el conductor Fernando Ferráez y el secretario de cultura Roger Metri, quien dijo que la realización de esta obra fue posible con una triple aportación, en la que participaron el gobierno federal, el gobierno estatal y el propio autor. Aseguró que este es un libro de gran calidad y que contiene parte de la historia del trabajo del señor Vidal y su labor por impulsar a las reinas del cine nacional.

El autor señaló que escribir un libro significa contar la verdad, asegurando que no se mete en la vida privada de ninguna de las estrellas, pero sí cuenta anécdotas que quizá algunas de las estrellas no les va a agradar, pero se siente tranquilo porque tanto Fernando Ferráez, Roger Metri y Sarita Blancarta que ya leyeron el libro le aseguraron que no creen que se molesten, pero si se molestara alguna de antemano les pide disculpas, porque de ninguna manera su intención es agredir, sino simplemente contar anécdotas que pasaron.