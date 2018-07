Engañan y echan a paracaidistas del sur de Mérida

Sur de Mérida

Luego de que el Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY) anunciara la reubicación de 427 invasores del sur ayer por la mañana, las quejas de los “paracaidistas” no se hicieron esperar y acusaron a la dependencia de realizar un “desalojo disfrazo”

Los inconformes mencionaron que una noche antes personal del IVEY acudió a “medir sus casuchas” y ellos pensaron que les darían los terrenos que les habían prometido, pero para su sorpresa los trabajadores de la dependencia les ordenaron que salieran de sus casas y que se llevaran todo.

Ante estos hechos, los invasores de Mérida, quienes dijeron que no hubo represión policial para realizar el desalojo, mencionaron que no se van a mover de las viviendas donde actualmente habitan si no les otorgan un nuevo espacio para vivir, y advirtieron que si el IVEY insiste en quitarles su patrimonio, llegarán hasta las últimas consecuencias.

Insistieron en que no se moverán, debido a que hay personas en la lista de espera que no recibieron sus asignaciones de terreno, mientas que algunos otros que fueron desalojados, tuvieron que pasar la noche a la intemperie, ya que no tienen a dónde ir, según comentaron.

Sobre el tema, el director del IVEY, César Escobedo May, mencionó que no se trata de un desalojo, sino la reubicación de las 427 familias en Mérida a las que se les censó varias veces, sin embargo, el funcionario dijo desconocer el número total de “paracaidistas”, aunque afirmó que “si ya iniciaron sus papeleos, tendrán oportunidad en otra ocasión”.

Indicó que son 13 manzanas catastrales que ya están divididas para formar los lotes en Mérida, y los beneficiados tienen que cumplir con los requisitos de vivir un año, y el lote que se les será asignado baría de 8x20 metros o 160 metros cuadrados.

Así mismo, dijo que a las personas que no les tocó la asignación de terrenos deben acercarse al IVEY para ver sus papeles y agregó que por el momento los lotes y el cuarto que les darán no tienen ningún costo, aunque su valor real es de entre 45 y 50 mil pesos una vez se les sea asignado.

Agregó que el cuarto será de cuatro metros por tres, tendrá una puerta y dos ventanas; la altura será de 2.70 metros y contará con caballete y cimiento de piedra. Finalmente, dijo que la actual administración estatal, ya reubicó a más de mil familias.

_Ylmar Pacheco