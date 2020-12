Engañan a abuelito de Yucatán; le roban 17 mil pesos de su pensión

Alejandro Montal, de 82 años de edad, es un abuelito que fue víctima de engaño y robo por parte de un ministro a quien le había confiado el cuidado del dinero de su pensión que cobra periódicamente.

Este caso se dio en Peto, al sur de Yucatán, donde el abuelito dijo que el ministro no le quiere devolver los pagos completos de su pensión del programa 65 y más, monto asciende a los 17 mil 500 pesos.

Don Alejandro indicó que hace un tiempo le confió su dinero al ministro señalado, ya que tenía miedo de que su dinero sea robado de su casa, la cual es de paja y bajareque, pero no pensó ser engañado.

Con el pretexto de que vive en una casa de paja, un hombre lo engañó y le robó su pensión.

"Ese señor me engañó, me dijo que mi casa es bajareque y no sirve, por lo que me podrían robar fácilmente y se ofreció a cuidarme mi dinero", comentó el abuelito de 82 años, que pide justicia.

Explicó que cada que le pagaban, su "albacea" agarraba mil pesos para el gasto del adulto mayor y el resto lo agarraba para guardar, pero ahora que el abuelito le pidió ese "guardadito", no se lo quiere dar.

Abuelito pide justicia en Yucatán

"Falta que me devuelva 17 mil 500 pesos, ya que sólo me dio 12 mil pesos de todo el dinero que le había dado para que me guarde, pues cuando vendí un terreno también le di el dinero para guardar", indicó.

Ante la postura del ministro de no devolverle su dinero, el abuelito comentó que hizo público su caso para que se enterén las autoridades y lo puedan ayudar a recuperar el dinero que no le quieren devolver.

Sobre este caso, La Verdad Noticias pudo averiguar que la Policía Municipal ya tomó conocimiento de lo ocurrido, por lo que citó a ambas personas para que se aclare la situación del abuelito afectado.

