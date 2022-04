Enfrentando la pandemia a bordo de una ambulancia

Un agradecimiento puede ser el mejor pago que se le puede dar a los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, pues el esfuerzo por salvar una vida en cuestión de minutos, es una labor titánica en la que los voluntarios de esta institución no titubean ni un segundo, compartió en entrevista con La Verdad Noticias, Rosana Tziu Hernández, quien desde hace ocho años presta servicios a bordo de una ambulancia.

La paramédico Rosana Tziu Hernández es voluntaria de la Delegación Yucatán de la Cruz Roja Mexicana desde hace ocho años

¿Cómo ha sido tu experiencia en la Cruz Roja?

Prestar servicio de voluntariado en esta institución es un trabajo muy satisfactorio, sobre todo cuando recibimos las gracias del paciente o de sus familiares cuando finalizas cada servicio.

¿Qué emoción te deja ese agradecimiento?

Es como el pago más grande que podemos tener, porque a nosotros los paramédicos nos muestra que nuestro trabajo estuvo bien realizado y que gracias a nuestra intervención, se pueden salvar vidas humanas.

¿Cómo se vive la pandemia a bordo de una ambulancia?

La verdad fue un trabajo titánico, tuve algunos momentos en los cuales me cuestionaba si estaba bien lo que estaba haciendo, no tanto por mi, sino por mi familia, pero la verdad es que sin nuestra intervención, muchas personas no hubieran llegado a los hospitales a recibir la atención que necesitaban en su momento.

¿Fueron difíciles estos dos años?

Sí lo fue porque en muchas ocasiones la demanda de servicios se salía de nuestras manos, estamos hablando de un 2020 en donde al día habían más de 20 solicitudes, pero también de dos años en los que las campañas de recaudación a favo de la Cruz Roja Mexicana se han visto interrumpidas y cada ambulancia cuesta alrededor de 40 mil pesos a la institución.

Mantener una ambulancia cuesta hasta 40 mil pesos por mes

¿Algún obstáculo que pudieras compartirnos?

Más que obstáculos o barreras, era la lucha contra el tiempo para salvar vidas. Hay que admitirlo, nuestra intervención como paramédicos debía ser rápida, porque cada minuto contaba y lamentablemente tanto a mí como a mis compañeros nos tocó perder vidas y esa fue la cuestión más dura durante la pandemia.

¿Cómo se encuentra esa demanda en la actualidad?

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

Ya ha disminuido de manera drástica la solicitud de servicios, específicamente en el caso de traslados por Covid-19 y eso se lo debemos en parte a que gran parte de la población yucateca se ha vacunado. Ahora si acaso recibimos una solicitud al día, mientras que los demás siguen siendo por accidentes de tránsito, traumatismos y otro tipo de emergencias.

¿Qué mensaje le envías a los yucatecos?

Que continúen con los cuidados, que no se confíen, que sigan respetando los protocolos sanitarios para evitar contagios, por un lado. Por el otro, invitar a los yucatecos a que manejen con precaución, a que revisen que sus vehículos estén en buen estado, sobre todo ahora que comenzará la temporada vacacional, para evitar accidentes en las carreteras de nuestro estado.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerse informado con las noticias de hoy!