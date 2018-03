Enfermos de SIDA son discriminados en Yucatán

Esta enfermedad avanza sigilosamente en la entidad; Yucatán tiene una de las mayores tasas de casos nuevos diagnosticados en el país

SECTOR SALUD

¿CÓMO PREVENIR?

EL COSTO

MEDICAMENTOS

Enfuvirtida: 22 mil 449.79 pesos al mes

Maraviroc: 6 mil 622 pesos al mes

Etravirina: 5 mil 429.27 pesos al mes

Danuravir: 4 mil 978 pesos cada dos meses

Lopinavir: 2 mil 656 pesos al mes

Te puede interesar

A casi cuatro décadas de su descubrimiento, eligue siendo un tabú. Sergio, una persona diagnosticada con esta enfermedad, dice: ‘Pareciera que no o aunque mucha gente pensara que no, pero si hay una cierta discriminación, la cual es evidente’. Elson la principal barrera para detener la epidemia. Esconder el diagnóstico puede hacer que una persona no sea constante en su tratamiento o asista al médico. Entre 2010 y 2017 la Secretaría de Salud (SSA) y el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida (Censida) han detectado 83 mil 425 casos en el país. De acuerdo con el informe Vigilancia Epidemiológica de casos de VIH/Sida en México Registro Nacional de Casos de Sida, los casos notificados de este padecimiento disminuyeron entre 2010 y 2016 al pasar de siete mil 239 a cinco mil 680, respectivamente; sin embargo, las notificaciones de personas seropositivas ha incrementado en ese periodo: 84.2 por ciento, ya que en 2010 había tres mil 978 casos y en 2016 hubo siete mil 329.Para costear los requerimientos económicos mencionados, las instituciones del sector salud, como los hospitales de la SSA, el IMSS, Issste o el Seguro Popular, mantienen convenios de compra con los distribuidores de los antiretrovirales prescritos a los pacientes. Lo anterior con la finalidad de reducir la inversión en el tratamiento, mantener la entrega de los fármacos y cubrir la entrega de los mismos a los pacientes reportados como nuevos casos, o que el nivel de células del sistema inmune infectadas con el VIH requieren iniciar la medicación. El Centro Nacional para la prevención y control del VIH y el Sida (Censida) reportó que el costo promedio anual por tratamiento en la Secretaría de Salud es de 37 mil pesos anuales; es decir, entre cuatro y cinco veces menos que arroja el costo real de mercado de los antiretrovirales.El VIH se contagia a través del contacto con la sangre o con las secreciones sexuales (como el semen y los fluidos vaginales), normalmente durante el sexo. Por eso, la única forma de estar 100% seguros de evitar el contagio es no tener sexo. Sin embargo, el uso de condones disminuye el riesgo de contagio, y que sin duda resulta mucho más económico que arriesgarse a contraer esta enfermedad.El tratamiento contra el VIH-Sida supera los 178 mil pesos al año, de acuerdo al precio real que reportan los antiretrovirales empleados para controlar y evitar que el virus se reproduzca en el sistema inmunológico de los pacientes. Según los protocolos de la Secretaría de Salud (SSA) y las recomendaciones de organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS), los afectados deben tomar entre dos y tres medicamentos especializados, con un costo mensual de que en el mercado farmacéutico llega a los 14 mil 850 pesos. Por ejemplo, un paciente del Instituto Mexicano del Seguro Social, tratado con Efavirenz y Truvada, representa un gasto de cuatro mil 370 y 10 mil 480 pesos mensuales por cada fármaco, respectivamente, según el precio marcado en los frascos entregados por dicha institución. Lo cual al ser multiplicado por 12 meses de tratamiento arroja un total de 178 mil 200 pesos al año, siempre y cuando no tenga ninguna manifestación causada por el virus o sea presa de infecciones comunes u oportunistas agravadas por su condición inmunológica.De acuerdo a la lista de precios del programa de Acceso Gratuito de Tratamiento a Personas con VIH, sin seguridad social del Seguro Popular, en 2016 los medicamentos más caros aplicados contra el VIH son: