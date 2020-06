Enfermeros de Mérida se están enfermando de Covid-19 por falta de material

Enfermeros del Hospital Regional del Issste en Mérida, denunciaron que no cuentan con equipo y material adecuado para atender a pacientes con coronavirus, lo que ha hecho que varios compañeros se enfermen de Covid-19.

Los enfermeros denunciaron lo anterior, además de malos tratos de sus superiores, a través de una protesta que realizaron esta mañana afuera del hospital que está ubicado en la colonia Pensiones de la ciudad de Mérida.

Enfermeros de Mérida se están enfermando de Covid-19 por falta de equipo adecuado.

También se quejaron de que no existe personal suficiente para cubrirlos, no les permiten descansar durante las jornadas de trabajo, además de que el equipo que usan para protegerse del coronavirus Covid-19 es de mala calidad.

Los quejosos aseguraron que el equipo y los trajes de protección se están rompiendo, lo cual hace que aumente el riesgo de contagio entre el personal médico, ya que al menos 10 de sus compañeros se han enfermado de Covid-19.

Indicaron que sus superiores no escuchan sus demandas, los tratan mal y les responden a gritos, además de que los acusan de no querer trabajar, cuando no es verdad, ya que lo único que piden son mejores condiciones de trabajo.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

Enfermeros de Mérida se están contagiado de Covid-19

Entre el personal médico que se contagió de coronavirus, los quejosos indicaron que uno de ellos era camillero, estaba a punto de jubilarse, pero ahora está hospitalizado, ya que su estado de salud es grave por el coronavirus.

Enfermeros de Mérida denunciaron que el equipo de trabajo que tienen es de mala calidad.

Durante la protesta de esta mañana, los enfermeros también dijeron que no cuentan con agua caliente para bañarse, además de que los cubrebocas sólo duran cinco horas y no cuentan con material para atender a los enfermos.

Te puede interesar: “Se está saliendo de control el Covid-19”, advierten enfermeros de Yucatán

Debido a todo lo anterior, los enfermeros inconformes exigieron la renuncia de la subjefa de enfermería, Nicte-Ha Durán; la jefa de recursos humanos, Wilma Canul, así como el subjefe interno de enfermería, Gibrán Martínez.

Información y fotos: Haz Ruido