Enfermera de Mérida amenaza con tirar su bata a 'runners' que vea en la calle

A través de las redes sociales, un joven enfermera de Mérida manifestó su enojo contra las personas que practican deporte pese a la contingencia por el coronavirus.

La enfermera que se hace llamar Gamc B. en redes sociales, publicó en un grupo de vecinos del Fraccionamiento los Héroes que está dispuesta a tirar su bata clínica a las personas que vea haciendo ejercicio o paseando en la calle.

Lo anterior a modo de exigir que las personas permanezcan en su casa ante la llegada de la fase 3 de la contingencia por coronavirus.

Ante la idea de la joven enfermera, varios usuarios aplaudieron esta iniciativa, ya que aseguran que la irresponsabilidad de estas personas que no se quedan en sus casas podría provocar la prolongación de la cuarentena.

Hacer deporte propaga el coronavirus

A diario se puede observar a personas que salen a correr o a pasear a sus mascotas pese a las indicaciones de la autoridad de permanecer en casa, arriesgando su salud y la de las demás personas.

Pero muchos desconocen las razones por las que no se debe practicar deporte al aire libre o como es que podrían contraer o contagiar el coronavirus.

Las personas que corren pueden dejar partículas 'contaminadas' cuando jadean mientras corren.

Primero hay que aclarar que no todas las personas que contraen el coronavirus presenta síntomas, sin embargo esto no significa que no puedan contagiar, por el contrario, pueden transmitir el virus a las demás personas y si alguien asintomático sale a practicar deporte al aire libre puede dejar partículas ‘contaminadas’ que contengan el virus.

De acuerdo a un estudio realizado por investigadores de la Universidad Tecnológica de Eindhiven en Holanda, una persona que practica deporte al aire libre podría dejar partículas ‘contaminadas’ de hasta 4 o 5 metros, por lo que la sana distancia queda anulada.

Los corredores y ciclistas pueden dejar una estela de partículas de hasta 10 metros.

Cabe destacar que las personas que corren o van a bordo de una bicicleta pueden dejar una estela de partículas ‘contaminadas’ de hasta 10 metros.

