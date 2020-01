Enfermedad mortal predomina en Yucatán por el cambio climático

Los cambios climáticos son evidentes en todo el mundo y Yucatán no está exenta de sufrir las consecuencias, por lo que se anuncia que el predominio del mal de chagas en el estado podría ir en aumento.

Carlos Ibarra Cedeña, especialista de la Unidad Mérida del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), advierte que el aumento de mal mortal en la región se debe al cambio climático.

El Cinvestav estudia el comportamiento del insecto transmisor.

Pero te preguntarás ¿cómo es posible?, pues resulta que el cambio climático ha obligado a la ‘chinche besucona’ a dirigirse al norte del estado, donde nunca antes había estado.

El especialista indica que esta mortal enfermedad se ha detectado en al menos 180 especies de mamíferos en los cuales se ha registrado la presencia del parásito transmisor conocido por su nombre científico de Trypanosoma cruzi.

Los principales casos de infecciones de este mal mortal se presenta en las zonas rurales debido al contacto de los trabajadores del campo con el insecto pic.

Lamentablemente cuando estos casos son detectados suele ser demasiado tarde debido a que no se cuenta con un diagnóstico oportuno.

El predominio del insecto se debe al cambio climático.

CAMBIO CLIMÁTICO INFLUYE

Con anterioridad el insecto pic no sobrevivía a las temperaturas frías del norte no le permitían sobrevivir y al haber un cambio drástico en el clima, estos insectos tenderán a ocupar zonas que antes no habían habitado, por lo que se cree que esto provocaría un aumento del mal de chagas en los humanos a corto plazo.

Todo lo anterior es parte de una investigación realizada por el Cinvestav para estudiar la interacción entre el insecto transmisor y el parásito.

El insecto transmisor se le conoce como 'pic' o 'chinche besucona'.

El objetivo principal es conocer la magnitud del riesgo en comunidades indígenas y buscar estrategias de control.

El gobierno del estado realiza campañas de prevención.

Cabe recalcar que año con año, los gobiernos emiten campañas para evitar piquetes de insecto pic, por lo que se recomienda estar muy alertas de las indicaciones.

