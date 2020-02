Encuestas reflejan una realidad engañosa en Yucatán

La credibilidad de las encuestas depende de la metodología con que se realizan, ya que si se trata de sondeos por teléfono hablamos de que reflejan solo el 30 por ciento de la realidad. A nivel nacional y en Yucatán sólo 3 de cada 10 hogares tiene una línea telefónica, lo cual significa que el 70% de los habitantes no opina sobre tal o cual tema, revela en exclusiva para La Verdad noticias José Lugo, director de Segmentos Research, empresa especializada en marketing digital.

El gobernador Mauricio Vila estuvo en primer lugar el año pasado en varias encuestas, lo cual hablaba de ser el mejor y de momento vemos que bajó su popularidad de manera precipitada.

¿Cómo se puede comprobar la veracidad o confianza que tienen las encuestas?

Desde las elecciones presidenciales en los últimos 12 años la credibilidad de las encuestas públicas se ha vuelto mediática.

La realidad es que la clave de cualquier estudio de mercado está en la metodología que se utiliza.

Haciendo referencia a lo que comenta, las encuestas nacionales que llegan a Yucatán y se reproducen fielmente deberían ser más analizadas por los medios locales porque es muy importante ver con qué metodología son realizadas.

Si se trata de encuestas telefónicas hay un dato relevante, de entrada significa que no tienen una cobertura al 100%.

Mire, esto significa que en México y en Yucatán sólo 3 de cada 10 hogares tiene una línea telefónica, es decir que el 70 por ciento de la población no opina, por lo tanto la encuesta refleja una realidad a medias. Y es por eso que a veces no coinciden los datos de las encuestadoras locales con las nacionales, porque no son encuestas de campo y esta es la gran diferencia. Las encuestas telefónicas levantan un muestreo pero es relativo, ya que de cada 10 ciudadanos solo 3 son los que emiten su opinión.

¿Encuestadores como Mitofsky o Arias Consultores tienen prestigio bien ganado?

Sí, de eso no hay duda. Además de que tienen años en el mercado y se han convertido en referentes de estudios de mercado sus sondeos son atinados, pero volvemos a la misma, en este momento no está en duda el resultado, hablamos de la estrategia.

¿Ustedes hacen encuestas telefónicas?

No. Precisamente porque la información para tomar decisiones debe ser lo más precisa, entonces hay que ir a donde está el consumidor y en ese sentido el servicio que ofrecen las encuestadoras llámese Mitofsky o Arias se vuelven mediáticas.

Si los vemos en términos de campañas políticas es una estrategia de medios sobre la opinión pública, pero a final de cuentas no revela lo que en apariencia nos da la lectura. Como Segmentos Research estamos afiliados a la AMAI, que es el gremio de Agencias de Investigación de Mercados a nivel nacional y latinoamericano, en donde promovemos la cultura de la evidencia para la toma de decisiones. Tenemos 20 años en el mercado refrendando el compromiso de la credibilidad lo cual es un asunto muy complicado.

¿Qué tanto el empresario o el político recurre a este tipo de servicio?

Las encuestas gubernamentales tienen como objetivo tener un sensor de los ciudadanos para evaluar las políticas públicas. Debería haber una fórmula continúa para que los gobernantes monitoreen y tengan un sensor del pulso de los ciudadanos. Mire, un caso reciente en Yucatán es el tema de los impuestos y todo ese tipo de situaciones que se han vivido.

Los ciudadanos rechazan los nuevos impuestos y esto es un sensor clave para que el político dé marcha atrás si quiere tener una buena carrera en el futuro.

Es la clave de lo que están pensando los ciudadanos y si no están de acuerdo hay que rectificar, por eso las encuestas sirven para la toma de decisiones.

¿En qué otros temas hay inconformidad?

Cuando se filtró que habría un nuevo aeropuerto en Mérida nos pidieron una evaluación y más del 80% de los ciudadanos rechazaba ese proyecto. También refirieron un rechazo al préstamo de 2,600 millones de pesos para las nuevas cámaras de vigilancia.

La gente piensa que sería mejor que se solucionen problemas como el del transporte público.

Es decir, para qué endeudarse más. En las encuestas el top lo ocupan los malos servicios y es una deuda del gobierno estatal y municipal a cargo de Mauricio Vila y Renán Barrera, ya que si nos damos cuenta ha pasado un año y no se ha hecho nada. Cuando preguntas a los ciudadanos específicamente en ese sentido te dicen que no hay razón para invertir en otro aeropuerto.

Lo mismo pasó con la remodelación del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI. El ciudadano no es tonto, pero las autoridades toman otras decisiones, por eso creo que hay miopía, porque el sentir de la gente ya lo tienen, sólo les falta actuar.

¿Cómo se gana credibilidad?

Manejamos el lema de que nosotros estamos en la calle, con el ciudadano; con los consumidores. Interactuamos con ellos para preguntarles qué es lo que quieren y transportamos esa necesidad a los clientes. Otro tema que también hicimos fue un levantamiento de cuando venía la votación en el Congreso del estado para el matrimonio igualitario.

Los políticos piensan que Mérida es una ciudad conservadora, no se dan cuenta de que las nuevas dinámicas de comunicación a través de las redes sociales hace que los ciudadanos están más abiertos y que hay un gran sector a favor de que el congreso apruebe el matrimonio igualitario, pero por cuestiones de “arriba” dicen que no Mérida, aun cuando ya es una ciudad liberal porque demográficamente hay mucho joven que le gusta el rock, el hip-hop y es una población que está cambiando, pero hay estructuras que se aferran a no entender que hay un nuevo consumidor y una nueva realidad, pero los políticos no saben o no quieren porque no les conviene, interpretar a tiempo al ciudadano.

¿Qué tipo de estudios te encargan tus clientes?

Quieren saber tres cosas: la primera es entender a su consumidor, la segunda monitorear las tendencias del mercado y en tercera, evidentemente saber qué está haciendo su competencia. Estos tres elementos fortalecen la competitividad de las marcas. Es decir que si una marca tiene información de su consumidor le permite tomar buenas decisiones. Nosotros tenemos el Big Data del consumidor yucateco, es decir que sabemos hacia dónde va la nueva tendencia del consumidor y tener este tipo de datos en el sector empresarial es importante, pero tanto en la política como en algunos empresarios hay mucha miopía.

En el caso de los empresarios porque se enamoran de su producto y como al dueño le gusta el nombre de la marca o el ingrediente del producto que realizan lo lanzan al mercado sin más ni menos, pero la realidad es que muchas veces al consumidor no le interesa el producto y ésta es una de las claves. Si tienes el pulso de lo que está buscando la gente, si tienes quién te genere esa información puedes fortalecer tu competitividad y mantenerte en el mercado, no como un sobreviviente, sino marcando tendencia, haciendo la diferencia en Yucatán y en el mundo. Hoy en el mundo de los negocios no se trata de tener dinero y salir al mercado a ver qué pasa. Y lo mismo sucede en la política, si quieren tener una carrera a futuro, solo hay que aprender a leer la información, porque el refrán es muy cierto: la información es poder.