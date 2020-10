Encuentran el cuerpo sin vida de Erica en un rancho de su ex novio

Entre las noticias de hoy que llenaron de indignación a la sociedad yucateca, se reporta el hallazgo del cuerpo sin vida de Erica C.D., quien fue encontrada en un rancho de su ex pareja,

Luego de que la ex pareja de Erica C.D., Francisco N., se suicidó, se inició un intenso operativo en la búsqueda de joven y tras varios días se logró hallar el cuerpo sin vida en uno de los ranchos de la ex pareja, el cual se encuentra en el tramo carretero Huhí-Sotuta.

Policía Estatal Investigadora encontró el cuerpo de Erica.

Según los reportes del Ministerio Público, el cuerpo de la joven fue encontrado en una fosa al interior del rancho.

Se pudo averiguar que el hallazgo del cuerpo se debió al apoyo de una persona de la comunidad, por lo que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y policía municipal se coordinaron en los bajos del Palacio Municipal para ir en busca del cuerpo.

Feminicidio de Erica

Con el hallazgo del cuerpo de Erica, se confirma su feminicidio, el cual ha indignado a la población yucateca.

Como bien anunciamos en otras noticias de Yucatán, la joven fue reportyada como desaparecida, el pasado 10 de septiembre, luego de que presuntamente en su lugar de trabajo la mandaron a su casa, ya que presentaba síntomas de coronavirus.

26 días permaneció desaparecida.

Como su ex pareja sentimental, conocido como Pancho N., de 44 años de edad es taxista, la joven presuntamente se puso en contacto con él para que la llevara a su casa.

De acuerdo al testimonio de sus familiares, la joven se reportó y dijo que no regresaría porque no quería contagiar a sus sobrinos, sin embargo 15 minutos más tarde dijo que si volvería y que se aislaría, sin embargo, ya no se supo más de ella.

Con el paso de los días sus familiares comenzaron a sospechar de su ex novio, hasta que finalmente Francisco se suicidó el pasado 30 de septiembre.

Tras el suicidio de Francisco, se inició la búsqueda de Erica.

Trascendió que el hombre, dejó una carta donde reconocía haber asesinado a Erica, sin embargo las autoridades no la daban por muerta hasta que se encontró su cuerpo este martes 6 de octubre, 26 días después de ser reportada como desaparecida.

