Encuentran cuerpo desnudo y sin vida de un hombre en un rancho de Tizimín

El dueño de un rancho de Tizimín se llevó el susto de su vida el día de muertos, luego de que encontró el cuerpo sin vida y desnudo de un trabajador.

Los hechos ocurrieron en el rancho ‘Escondido’, ubicado en el kilómetro 24 de la carretera que conduce a la comisaría de Chen Kekén, en el municipio de Tizimín.

De acuerdo a los primeros reportes, el dueño del lugar llegó como de costumbre y encontró sin ropa y tirado entre la maleza a un hombre que identificó como ‘Alex’.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Estatal, así como agentes de la Policía Estatal de Investigación (PEI) y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes recabaron datos y realizaron las primeras investigaciones.

Cabe mencionar que también se presentó el hermano de la víctima, quien identificó al hombre como Alejandro P.C., de 36 años de edad.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley.

Hasta el cierre de esta nota se desconoce si el hombre fue víctima de algún delito, sin embargo causa consternación en la comunidad la extraña forma en que fue hallado el cuerpo.

Hallan cuerpo sin vida en la calle

Un hombre fue hallado sin vida en la vía pública.

Por otro lado, fue hallado sin vida el cuerpo de un hombre que iba en silla de ruedas en el sur de Mérida.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 19:00 horas, sobre la calle 131 por 46-A, cuando una pareja reportó el hallazgo de un hombre de entre 50 a 60 años de edad, quien no respondía a sus llamados.

La pareja indicó a las autoridades que se percataron que el hombre no se movía, por lo que decidieron llamarlo y al no responder a sus llamados decidieron dar parte a las autoridades, quienes determinaron que el cuerpo no contaba con signos vitales.

