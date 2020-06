Encarrila AMLO a Tren Maya, trae bienestar económico y social a Yucatán

Maxcanú municipio de Yucatán con su envidiable ubicación estratégica porque permite la conexión con la ruta Puuc, que enlaza Uxmal y el sur de Yucatán, además de ser entrada al mar a través de Celestún, fue la sede este martes del inicio de las obras del tramo 3 del Tren Maya, evento encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La estación en Maxcanú, fue edificada a principios de la década de los 40. En el primer proyecto de trazo Maxcanú no estaba contemplada como parador, pero durante el proceso de consulta indígena la comunidad maya pidió no dejarla fuera.

Y desde ahí, hoy inició la obra para la construcción del Tren Maya, en este tercer tramo de Izamal, Mérida, Maxcanú hasta los límites con el estado de Campeche, en Calkiní.

El primer tren en México, fue construido a mediados del siglo XIX

Es muy importante esta obra por varias razones, explicó el presidente López Obrador

Ayer hablaba yo de que es integrar, comunicar toda la región maya del sureste de México: Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Es unir las antiguas ciudades mayas de esta región del sureste y también integrar a las nuevas ciudades del sureste de México, ciudades coloniales modernas, muy bellas como Campeche, como Mérida, dijo López Obrador.

López Obrador fue acompñado por la alcaldesa de Maxcanú

Es una obra que permitirá la reactivación de la economía, y la mejor manera de hacerlo y pronto está en impulsar la industria de la construcción, que tiene un efecto multiplicador: se hacen las obras públicas, en este caso las vías para el tren, se generan empleos y se reactiva la economía regional. Por eso es muy importante esta obra, agregó.

Tren traerá mejoras para los municipios por donde pasará

En estos municipios por donde va a pasar el Tren Maya se está contemplando un programa de mejoramiento urbano y vivienda, para Maxcanú y para los municipios por donde va a pasar el Tren Maya; créditos para mejoramiento, ampliación, construcción de vivienda y también para mejorar los servicios públicos, la infraestructura urbana de los municipios, de manera especial de las cabeceras municipales, todo esto también acompañado de programas de bienestar.

De modo que no es sólo una obra, no sólo es el Tren Maya, es una importante obra acompañada de otras acciones para el bienestar de los habitantes del sureste de México. A todos nos importa esta obra.

Trazo de vía no afectará agua, selvas y tierra

Ahora en el mismo trazo por el que se construyó el antiguo tren del sureste se va a construir la nueva vía para un tren moderno, un tren de carga, de pasajeros y turístico.

Tren Maya usuará los mismos deredechos de vía del antiguo tren de carga, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador

Esto es importante que se sepa en el país, porque algunos que no conocen el sureste pueden creer que con el tren maya se van a afectar las tierras, se va a afectar el medio ambiente, porque imaginan que es un trazo nuevo cuando el tren va a utilizar la misma vía, el mismo derecho de vía que existe desde el siglo pasado.

No habrá afectación, tan es así que aquí está este tren de carga y por donde transita, va a transitar con la modernización de las vías el Tren Maya.

Firmadas cuatro licitaciones

Ya se firmaron contratos para los cuatro tramos desde Palenque hasta Cancún, Ya hay cuatro grandes empresas, ayer dimos el banderazo al tramo que le corresponde a la compañía ICA, y ahora estamos haciendo o vamos a hacer lo propio en este tramo que está a cargo de la compañía INDI, de Manuel Muñozcano, él es el representante de Grupo INDI, fueron los que ganaron el concurso, la licitación para esta obra de un poco más de 170 kilómetros con una inversión de 10 mil millones de pesos.

Te puede interesar: https://laverdadnoticias.com/yucatan/Yucatan-no-estaba-contemplado-al-inicio-del-proyecto-del-Tren-Maya-20200602-0116.html

López Obrador dijo que les ha pedido a las empresas constructoras del Tren Maya que actúen con responsabilidad, que cumplan, que sean responsables, que se acabe el influyentismo en la entrega de las obras, que no haya sobornos, que no haya moche, que no haya corrupción, que podamos tener una relación transparente, honesta, entre las empresas y el gobierno.

Mira las noticias de Yucatán dando click aquí

Vamos también a llevar a cabo una supervisión. Independientemente de lo que establece la legalidad, yo he decidido que me represente como supervisor de obra el empresario Daniel Chávez, empresario turístico, que lo va a hacer, también lo aclaro, de manera honorífica, no va a cobrar nada.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana

Por último agradeció a la presidenta municipal de Maxcanú, a Marlene Catzín Cih, que ya es la tercera vez que nos recibe aquí en Maxcanú y nos ha ayudado mucho. Por eso, también nosotros vamos a corresponderle a Maxcanú, vamos a apoyar al municipio, y a todo Yucatán, ese es el compromiso, mencionó Andrés Manuel López Obrador.