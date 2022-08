Encarecen nuevos requerimientos organización de bazares en Mérida

Una serie de nuevos trámites y requisitos con los que hay que cumplir, obstaculizan la realización de ferias, festivales,bazares y mercados autogestivos en los parques públicos de la ciudad de Mérida, poniendo en riesgo la economía de cientos de expositores.

Son al menos tres eventos los que se han visto afectados por los nuevos requerimientos de diferentes dependencias del Ayuntamiento de Mérida, que en conjunto tienen un valor que ronda en los 10 mil pesos, mismos que deben ser subsidiados por quienes organizan y exponen sus productos.

Entre lo que actualmente solicitado por la Dirección de Gobernación y la de Protección Civil Municipal, está el contar con una ambulancia equipada con paramédicos, un módulo médico, botiquín de primeros auxilios, extintores por cada expositor, vigilancia privada, baños portátiles y una planta generadora de energía eléctrica, además de pagar los permisos correspondientes.

Bazar de juguetes coleccionables

Bazar de juguetes coleccionables en el Parque de La Paz

En el Parque de La Paz, en el extremo oriente del centro de la ciudad, cada domingo desde hace cinco años se colocan las mesas del Bazar de Juguetes de Colección, a donde acuden decenas de personas en busca de algún juguete de antaño que quisieran volver a tener en sus manos.

El grupo comenzó con tres amigos que intercambiaban piezas en este lugar y poco a poco fue creciendo hasta contar con alrededor de 50 expositores, que semanalmente ofrecen al público juguetes inigualables que ya no se encuentran en las tiendas.

A mediados de julio, exactamente el domingo 17, el organizador de este bazar, Gener Caballero Alonso, recibió la visita del personal de la Dirección de Gobernación, quien le indicó que los requerimientos para este tipo de eventos se habían modificado y ahora necesitaban cumplir los nuevos puntos, por lo que fueron desalojados del lugar sin aviso previo.

A la semana siguiente, los coleccionistas llegaron y el parque contaba con un grupo de elementos de la Policía Municipal, que tenían la orden de no permitir que se instalaran las mesas de los vendedores de juguetes.

“No nos están permitiendo el derecho al trabajo, nos dicen que ya cambiaron los requisitos, entre ellos tener una ambulancia, extintores, módulo médico con médicos certificados, botiquines, un montón de requisitos solamente para poder venir a trabajar los domingos”, explicó el organizador.

Caballero Alonso explicó que sus permisos y anuencia ya fueron solicitados ante el municipio, pero por alguna razón los mismos no han sido aprobados por el Ayuntamiento de Mérida.

Sin embargo, señaló que el resto de los requisitos no pueden ser subsidiados por un grupo de entre 40 y 50 personas que llegan semanalmente, ya que cada uno tendría que pagar entre 200 y 250 pesos, que en muchas ocasiones significa toda su ganancia.

En ese sentido, explicó que les sería más económico mudarse de manera independiente a los tianguis de las colonias, cuyo costo por espacio ronda los 80 pesos diarios, pero esto rompería con la tradición y la costumbre de los vendedores y compradores de juguetes coleccionables.

“Nosotros tenemos juguetitos, son carritos, muñecos de plástico, no veo cuál sea el riesgo ante este tipo de juguete, hemos ido a varios tianguis a constatar si de verdad es lo que tiene cada tianguis y no, ninguno tiene ambulancia, no tienen extintores”, reprochó.

El fin de la Bazarita LGBT

Bazarita LGBT era una plataforma de emprendurismo itinerante

Esta situación también afectó a la Bazarita LGBT, que organizan en conjunto las asociaciones Igualdad Sustantiva y Comando Trans Interseccional. Esta iniciativa surgió en 2021, como un espacio para que la comunidad emprendedora de la diversidad genérica pudiera integrarse a la llamada recuperación económica tras la pandemia de Covid-19.

Muñeca Aguilar Martínez, organizadora del evento, explicó que son alrededor de 100 proyectos autogestivos los que forman parte del padrón de expositoras, de las cuales muchas viven alguna situación de vulnerabilidad, por lo que la Bazarita LGBT también funciona como una plataforma de activismo social.

“Nosotras presentamos esta última edición en La Mejorada como la última Bazarita, porque queremos mediar una solución y no podemos organizar más eventos con estos requisitos, es demasiado y a veces las expositoras no venden ni lo que se tendría que pagar”, explicó la líder del Comando Trans Interseccional.

Aguilar Martínez explicó que el evento que organiza tiene una estructura que solventa todos los requerimientos, sin necesidad de hacer contratos con empresas privadas, pero el Ayuntamiento insiste en que se deben entregar documentos que comprueben a dónde van al baño, quién recoge su basura y de dónde consiguen la energía eléctrica.

“Es un espacio público, la basura la colocamos en su lugar y de vigilantes siempre tenemos a la policía municipal que está cuidando que no le hagamos nada a sus niños héroes, entonces, queremos mediar esto para que los requerimientos se adapten, porque así no podemos pagarlos”, añadió la organizadora de este evento itinerante, que también se ha presentado en San Juan y el Parque de Las Américas.

Feria de plantas en Mérida

Feria de plantas reúne a cientos de expositores en el Parque de La Paz cada fin de semana

De igual forma, la Feria de Plantas se lleva a cabo en el Parque de La Paz cada fin de semana. Este evento reúne a alrededor de 400 expositores de cuatro grupos de facebook dedicados a la comercialización de plantas y productos de jardinería, que abarrotan los pasillos de dicha plaza pública.

Su organizador, Carlos Loría, explicó que también a ellos les solicitaron el cumplimiento de los nuevos requisitos, por lo que junto a los otros tres organizadores ya han comenzado con la cotización de los servicios de vigilancia, baños públicos y renta de ambulancia.

Entre los primeros cálculos, sumado a los permisos de Gobernación y Protección Civil, han calculado un gasto semanal de 12 mil pesos, que serían subsidiados por todos los participantes en el evento.

Con la ventaja de ser un grupo mayoritario, cada expositor tendría que pagar entre 30 y 50 pesos dependiendo de la asistencia. Aunque el monto es mínimo de manera unitaria, en conjunto suma una cantidad que deja sin posibilidades a los emprendedores de eventos más pequeños, como el Bazar de Juguetes de Colección y la Bazarita LGBT.

También te puede interesar: Realizarán Expo Big Bazar con causa navideña en Mérida

“Nuestra petición al alcalde Renán Barrera es que nos apoye en esto, no nos negamos a pagar, si quieren que venga la misma tesorería municipal y nos cobre, nosotros no nos negamos a pagar porque queremos trabajar”, dijo Gener Caballero Alonso.

“Yo busco la mediación, yo no busco exhibirlos, hacer un escándalo, sino que busco solucionar esta situación y que sea un ganar ganar, porque la gente que se ha acercado a la Bazarita LGBT han estado muy contentos con el espacio”, abundó Muñeca Aguilar.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Siguenos en nuestra cuenta de Instagram