Enaltecer a Yucatán a través de la cumbia

Juan Carlos Tapia, mejor conocido en el mundo musical como “Paleto”, está por comenzar su nueva gira que lo llevará por México y Centroamérica, en donde espera llevar en alto el nombre de Yucatán a través de la cumbia, expresó el cantante en entrevista con La Verdad Noticias.

Juan Carlos Tapia "Paleto", cantante de cumbia originario de Kanasín

¿Qué nos puedes contar de ti?

Soy un cantante originario de Kanasín, que desde muy joven me dediqué al negocio de las paletas heladas, aunque uno de mis gustos siempre fue la música de cumbia, pero nunca incursioné en el género hasta que se me presentó la oportunidad de trabajar con el grupo musical “Blanco y Negro”. Ahí aprendí las canciones del grupo y un día por azares del destino terminé siendo la primera voz del grupo.

¿De ahí al estrellato?

Después grabé un disco de estudio con la agrupación “Pika Pika” y al pasar del tiempo acudí al casting para pertenecer a “Los 7 Latinos”, con quienes colaboré durante siete años, después entré al grupo musical Junior Klan y ahora estoy listo para ser solista.

¿Qué es la música para “Paleto”?

Tengo 30 años de trayectoria musical así que podría decir que la música vive en mí, no puedo estar mucho tiempo sin ella y sin mi público que me ha dado demasiado, me han pedido mucho regresar a los escenarios, y aquí estamos, cumpliendo el sueño.

¿Qué significa para ti esta gira del regreso?

Pues la verdad es un gran orgullo poder volver a llevar mi talento a los escenarios fuera de la ciudad, esta gira incluye presentaciones fuera de México en países como Guatemala, pero inevitablemente tenía que comenzar aquí en Yucatán y qué mejor que en mi tierra natal, Kanasín.

¿Cómo se integró esta agrupación?

En meses pasados junto con mi equipo realizamos un casting para seleccionar a los mejores músicos del país, es decir, son artistas de Tlaxcala, Veracruz, Chiapas y Yucatán los que me acompañarán en esta gira

¿En qué lugares te estarás presentando?

Después de Kanasín la gira comienza oficialmente el 18 de marzo en Tlaxcala porque Gavilanes Representaciones creyó en mí desde el principio y mi manera de agradecimiento es arrancar mi gira con ellos. Luego los conciertos continúan en Espina, Oaxaca; Córdova, Veracruz; Catemaco, Veracruz; y Guatemala.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

¿Qué repertorio incluirán estos conciertos?

Voy a tocar mis nuevas canciones como solista “Mi canto” de José Juan Hernández y “El Cangrejito” de Luis Alberto Domínguez, pero si la gente lo pide también cantaré los éxitos de “Pika Pika”, “Los 7 latinos” y “Junior Klan”, el público manda y si el show se alarga es porque la gente siempre pide otra.

¿Cómo te sientes de llevar la bandera de Yucatán a este género musical?

La verdad me siento muy orgulloso porque este género musical sigue siendo uno de los preferidos por muchos en Yucatán, entonces llevaré el nombre del estado en alto durante los conciertos y por su puesto, también el de Kanasín.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerse informado con las noticias de hoy!