En su paso por Yucatán, AMLO no se queda con las ganas y batea la pelota

Durante su gira de 3 días por Yucatán, el presidente Andrés Manuel López Obrador, al pasar por Muna al sur del estado, observo en un campo en el camino un juego de pelota y no pudo resistirse de tomar un bat y participar en dicho partido, por lo que la camioneta donde iba se detuvo 5 minutos para que el presidente bajara y sorprendiera a los jugadores al pedirles un turno para jugar.

Así lo publico en sus redes sociales.

“Pasamos por Muna y estaban jugando pelota y aunque no era béisbol si no Softbol, nos paramos, algo es algo y no me quedé con las ganas”, manifestó el mandatario federal en sus redes sociales.

El presidente AMLO corre a primera base después de batear la pelota en Muna.

Aunque su vestimenta no era la adecuada (pues llevaba pantalón de vestir y guayabera), esto no fue obstáculo para que AMLO corriera a primera base después de golpear la pelota con el bat y posteriormente hasta se tomó la foto del recuerdo con los jugadores de ambos equipos.

Se le vio contento en ese momento a pesar del cansancio de la gira, pues el béisbol es una de sus pasiones, por lo que entre sus proyectos en su administración, está el de la crear una escuela de béisbol a nivel nacional y fomentar dicho deporte para que un mayor número de peloteros llegue a ligas profesionales.

