En riesgo el futuro de 5 mil niños de guarderías de Sedesol en Yucatán

Encargadas de estancias infantiles pertenecientes a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) protestaron a las afueras de las instalaciones de la dependencia para exigir el pago de subsidio del mes de diciembre, la firma del convenio para que las guarderías continúen operando, así como saber cuál será la estrategia de trabajo para este mes.

De acuerdo con las entrevistadas, la falta del pago ha afectado las actividades que se realizan dentro de las guarderías, con lo que se perjudica a más de cinco mil niños de Yucatán que están distribuidos entre las 204 estancias infantiles que hay en la entidad, de las cuales 60 están en diferentes municipios.

Indicaron que las autoridades federales no han cumplido con el pago completo del subsidio correspondiente al mes de diciembre que tienen atrasado, ya que hasta ayer se les realizaron depósitos que no cubren el monto en su totalidad, por lo que exigieron una explicación de que fue lo qué pasó y cuándo se pagará el recursos faltante.

“Varias compañeras no ofrecieron el servicio, debido a que no tienen con que solventar los gastos de alimentación y esto ocasiona que madres de familia tengan que buscar de última hora un lugar para llevar a sus niños”, comentó Rebeca Lugo, encargada de la estancia Von Glumer de Chenkú, quien además reveló que muchas mamás están preocupadas, ya que muchas no tienen con que pagar una guardería particular.