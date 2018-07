En primarias de Yucatán los niños son más violentos

El índice de acoso escolar en Yucatán es bastante alto, así lo mencionó Zally Venega Romero, quien realizó una investigación junto con otros compañeros en su posgrado Institucional de Ciencias de la Salud, y quien lo dio a conocer a través de una conferencia.

Según la académica, aproximadamente el 37 por ciento de los niños en Yucatán en algún momento en su vida escolar ha sufrido de diversas formas de agresión, ya sea verbal o física.

La doctora de la Facultad de Psicología presentó ante a una audiencia en la Facultad de Medicina la conclusión que le dejó la exploración en dicho tema; habló sobre datos importantes de esta problemática que se da en las escuelas, así como la razón, entre otros factores.

Este tema en un principio lo comenzó a trabajar con adolescentes, pero se dio cuenta que el problema venía de más “abajo”, por lo que decidió analizar a estudiantes de primaria. Para iniciar la investigación recurrió a dos mil 850 niños de 36 escuelas entre públicas y privadas de Mérida y el interior del Estado; luego se seleccionó a 66 para hacer una intervención clínica en 22 semanas. “Lo que nosotros buscábamos es que esa intervención tenga efectos y efectivamente fue bastante buena. Lo que esperamos ahora es que se pueda ampliar y que llegue a mucho más niños”, mencionó la exponente.

“La mitad de los pequeños que fueron voluntarios, sufría de acoso escolar y la otra no. Y al trabajar con ellos hubieron cambios significativos y esto fue sumamente alentador”, explicó la doctora Venega Romero.

Igualmente se supo que su estudio arrojó que tantos niños y niñas sufren de acoso escolar por igual, sin embargo, los varones son más violentos al cometerlo. En cuanto al perfil del acosado, la doctora mencionó que tiene una opinión polémica, pero frecuentemente suele ser la verdad; ella dijo que la víctima le da armas al acosador al momento de mostrarse retraído, lloroso y débil.

Y quien está en el otro papel, “lastima” a la persona vulnerable porque tal vez no sabe manejar su ira, tiene problemáticas familiares o rasgos depresivos, sin que se dé cuenta.

“Se genera como un círculo en el que el acosado se muestra débil y el acosador encuentra gratificación y lo vuelve hacer una y otra vez, sin piedad y descanso alguno”, dijo la experta, quien dijo que por otra parte, el papel de los papás es fundamental, pues tienen qué enseñarle a los niños a ser solidarios y empáticos. “Parte de lo que trabajamos con los niños es ponerse en el lugar del otro. Es increíble ver que muchas veces el acosador justifica sus actos, pues dice que su víctima se lo merece porque es flojo, tonto y comete errores. Y en casa debemos de enseñar que esto no debe ser así”, explicó.

“Cuando un pequeño está siendo víctima es importante empoderarlo, hay que tratar de mostrarle alternativas. Si te dicen algo, tienes que aprender a responder, si te van a pegar, necesitas pedir ayuda. Igual si no quieren formar equipo con él, que pregunte a otros compañeros o si le pusieron un apodo, que comente por qué no le gusta que le llamen así”, agregó, para finalizar diciendo que: “Las escuelas actualmente cuentan con programas para evitar el acoso escolar, el problema que se detectó es que sólo se lo enseñan teóricamente y no le dan un seguimiento correcto”.