“En pañales” educación especial para personas con discapacidad en Yucatán

La educación especial enfocada en atender el rezago educativo que enfrentan las personas con discapacidad (PCD) en Yucatán se encuentra “en pañales”, ya que sigue enfrentando barreras de tipo arquitectónico, pero también de parte de los maestros y padres de familia, señaló la maestra Monsserrat Cen Rodríguez, quien tiene una especialidad en discapacidad motriz.

La licenciada en Educación Especial por el Instituto Universitario Eloisa Patrón de Rosado, explicó a La Verdad Noticias que su carrera se dedica a realizar intervenciones educativas en personas con discapacidad, alteraciones del desarrollo y aptitudes sobresalientes a través de metodologías innovadoras que propicien su inclusión escolar y social, brindando atención psicopedagógica en el área de aprendizaje, a través de la aplicación de técnicas adecuadas a cada alumno.

En el marco de la conmemoración del Día de los Trabajadores de Educación Especial, señaló que en la entidad las personas con discapacidad cuentan con tres modelos de atención educativa, para evitar que su condición los rezague en el proceso de aprendizaje.

Enseñanza para personas con discapacidad

La principal es la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER), modelo que adoptan las escuelas regulares para favorecer el acceso, la permanencia y el egreso de niños y jóvenes con discapacidad, trastornos del espectro autista, con dificultades severas de aprendizaje, de conducta o de comunicación, así́ como de aquellas con aptitudes sobresalientes.

Este esquema consiste en un tipo de certificación que deberían recibir todas las escuelas regulares, para que cuenten con una directora, psicólogo, trabajador social, educador especial y accesibilidad universal, entre otros requerimientos.

Sin embargo, de las casi 3 mil escuelas de educación básica pública en Yucatán, únicamente 56 están bajo el esquema de USAER, de las cuales 42 se encuentran distribuidas en Mérida y el resto en municipios como Kanasín, Motul, Celestún, Seyé, Izamal, Chicxulub Pueblo, Tahmek, Tetiz, Halachó, Umán y Chocholá.

Cen Rodríguez añadió que en Yucatán también existen los Centros de Atención Múltiple (CAM), en los cuales se educa bajo un esquema adaptado a cada alumno, el cual requiere de un diagnóstico de discapacidad múltiple para ingresar a la institución, mismo que realiza previamente el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) de Yucatán.

El resto de los alumnos con discapacidad que no cuenta con el acceso a estos dos modelos, se ve obligado a pagar por una “sombra”, que consiste en el acompañamiento permanente del alumno por un profesional en educación especial para el apoyo en su aprendizaje, cuya labor no baja de mil pesos por semana.

No obstante, la mayoría de las personas con discapacidad en etapa escolar provienen de familias de escasos recursos, que al no contar con la solvencia económica, no pueden acceder a este tipo de educación puntual, provocando que sus hijos reciban una educación regular en escuelas sin modelo USAER, lo que a la larga provoca la deserción escolar por no aprender al mismo nivel que los estudiantes regulares.

Otras limitaciones

A la par del modelo educativo, en las escuelas de educación básica pública persisten las barreras arquitectónicas como no contar con rampas y señalética adecuada para personas con discapacidad, lo cual obstaculiza el aprendizaje de niñas y niños yucatecos.

Cabe destacar que según el Censo Poblacional 2020 del Inegi, en Yucatán viven un total de 414 852 personas con discapacidad, limitación, problema o condición mental, de las cuales 44 mil 954 tienen entre cinco y 19 años, es decir, edad para recibir educación básica.

“Sin embargo muchas familias optan por interrumpir la educación de sus hijos, porque no es fácil llevarlos hasta la escuela si las calles y la misma institución por ejemplo no cuentan con rampas y al recibir la educación, ésta no se adapta al nivel de aprendizaje que requiere el niño y en eso es lo que tenemos que trabajar”, comentó la maestra Cen Rodríguez.

La educadora recordó que desde la preparatoria se dio cuenta de su interés por trabajar con personas con discapacidad, de quienes ha aprendido que la perseverancia es uno de los valores más fuertes, porque los alumnos se esfuerzan por aprender a pesar de todos los obstáculos y limitaciones.

