En la carpintería se puede todo

En entrevista con La Verdad Noticias, José Francisco Carrillo Canul comentó que su oficio de electricista lo convirtió en un experto para realizar instalaciones y supervisar obras eléctricas, sin embargo, el gusto por los muebles de madera y el confinamiento por la pandemia de Covid-19, lo llevaron a abrir su taller de carpintería Diseños Profesionales (DIPRO), en cual fabrica los famosos diseños convertibles que se han viralizado a través de redes sociales.

José Francisco Carrillo Canul, electricista y carpintero yucateco

¿Desde hace cuánto comenzó con la carpintería?

Comencé hace cuatro años con este oficio, porque mi trabajo de toda la vida ha sido con la electricidad, proyectos de electricista, instalaciones eléctricas y supervisión de obras, pero empecé a hacer esto y con la pandemia, que nos obligó a quedarnos en casa, es que se armó este taller en mi terraza.

¿Con qué comenzó?

Pues empecé fabricando muebles sencillos, mesas, sillas, bancas largas, pero con el tiempo he ido perfeccionando mi técnica, tanto en los costes, en los acabados y en lo innovador de hacer muebles que se transforman, que han tenido mucho éxito.

¿Qué es lo que más le gusta de este oficio?

Todo me gusta de la carpintería, principalmente los diseños, hay gente que viene y me pide algo en específico o me mandan imágenes que vieron en internet, preguntando si se puede hacer esto y yo me dedico a hacerlo realidad, porque claro que se puede.

¿Cada diseño es un reto?

Así es, por eso trabajo de esto, le dedico su tiempo y pienso antes de diseñar algo, para no desperdiciar material, pero en la carpintería prácticamente todo se puede, siempre y cuando uno tenga el ingenio para llevarlo a cabo.

¿Qué hay con estos muebles convertibles?

Estos surgieron como necesidad de la casa, hice mi primer escritorio plegable para mi nieto, pero lo vio la gente y me preguntaba por él, hasta que la vendí, comencé a fabricar, a hacer planos y así salió la banca que se convierte en mesa, la silla escalera y otra silla que se convierte en burro para planchar.

El más pedido

El escritorio plegable fue el favorito de muchos durante las clases virtuales

¿Cuál es el más solicitado?

Sobre todo con el regreso a clases, el más solicitado siempre ha sido el escritorio plegable, porque los niños siempre necesitan un espacio dónde estudiar en casa y este no le roba espacio a los papás, además, siento que con la pandemia fue de mucha ayuda, ya que los niños tuvieron que tomar las clases en sus casas y necesitaban de un espacio para trabajar.

¿Cuánto tiempo se toma y dónde se puede solicitar?

La verdad puedo fabricar hasta cuatro escritorios por día, desde luego que todo tiene su proceso de corte, armado, pegado, lijado y pulido, porque yo los entrego así al natural. Estamos ubicados en la calle 57A entre 8 y 6 de la colonia Lázaro Cárdenas y comienzo a trabajar desde las 9 de la mañana. O bien, pueden contactarnos a la página de Facebook como DIPRO.

