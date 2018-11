En crisis más de 200 estancias infantiles en Yucatán

Más de 200 estancias infantiles de Yucatán, auspiciadas por la Secretaría de Desarrollo Social Federal (Sedesol), se encuentran en una contrariedad tras no recibir los pagos correspondientes a esta gestión; en octubre no se les cubrió el monto pendiente y hasta ahora no les han dado respuesta. Mientras tanto, los afectados son los niños y los jefes de familia, ya que el subsidio apoya su economía.

Y es que Sedesol destina 950 pesos por niño y mil 800 al mes por pequeño con alguna capacidad diferente, que tienen a su cargo las educadoras.

Aproximadamente, cada una de estas estancias cuenta con poco más de 20 alumnos, pero no toda la subvención corre por parte de la dependencia ya que los padres de familia tienen que dar un aporte menor a este monto, pero que significa un gran apoyo para los ingresos familiares.

Es decir, que si existen más de 200 estancias infantiles en el Estado, y alrededor de 20 pequeños en cada una, la suma de estas darían poco más de 4 millones 500 mil pesos.

Una de las personas afectadas por esta situación es el padre de Camila R. M.; don Jorge Rodríguez, quien denunció que es un problema que afecta a las maestras: “A nosotros nos dijo la Miss Lizbeth que no saben qué hacer. No les han pagado, y tampoco saben si van a poder seguir dando el cuidado de los pequeños, aquí en esta estancia hay más de 25 niños y los papás tampoco sabemos qué vamos a hacer si no les pagan”.

A través de denuncias previas, se ha señalado, que el abuso y la corrupción en estas estancias dependientes del gobierno federal han estado bajo la lupa por sus malos manejos económicos.

Destapan corrupción

En septiembre pasado, Wendy Uicab López, directora de una guardería en el fraccionamiento Las Américas denunció extorsión por parte de las autoridades para seguir operando.

“Me pedían 10 mil pesos y 2 mil 500 pesos por cada niño autorizado. Actualmente cuidamos a 19 niños y teníamos la intención de ampliar la capacidad; la Sedesol tiene que hacer la medición, y de acuerdo a eso se puede llegar a tener hasta 60 niños si se tiene el espacio habilitado”, refirió la titular del centro educativo.

Por otra parte, mediante redes sociales también se denunciaron las diversas irregularidades por parte de las autoridades representantes del gobierno estatal, en específico en esta dependencia encargada en brindar apoyos a las familias de México.

Esto luego de que 10 directoras y maestras de estos centros educativos se mostraran inconformes por la extorsión.

Hasta ahora existen dos denuncias directas contra el subcoordinador operativo de estancias infantiles de la Sedesol, Manuel Morales Briseño, pero en el estado hay más de doscientas guarderías, por lo que podría haber más establecimientos afectados, de ahí que se está investigando si hay más víctimas de esta red de corrupción.

Sin embargo, dijo, muchas de las personas involucradas temen porque han sido amenazadas, por lo que no realizan la denuncia.

En ese momento, Morales Briceño fue detenido realizando el delito, es decir en flagrancia, cobrando de manera ilegal dichos montos a los encargados de las estancias infantiles.

Denuncia anónima

“Es que el dinero que nos destinaron ya estaba estipulado, desde el gobierno federal. Y no es posible que hasta el día de hoy no nos hayan pagado lo del octubre. Ellos dicen que es culpa de Hacienda, pero la dependencia nos dice que es situación de Sedesol; hasta ahora nos dicen que el miércoles nos dan una respuesta.

Al aparecer ya ‘liberó’ el dinero Hacienda, pero hasta el día de hoy no nos lo han dado”, explicó la directora de una estancia infantil de Ciudad Caucel.

Asimismo, refirió que en su caso ha tenido que dar de su bolso alrededor de 12 mil pesos, entre pagos de local, luz, agua, cuerpo docente: “He tenido que pedir prestado dinero, pero solo pagamos y tenemos que pagar los intereses y eso no nos los van a devolver”.

De igual forma, también explicó que es lamentable que a pesar de brindar un servicio fundamental para miles de padres de familia, lo que suceda sea algo de un atraso en los pagos, esto luego de que en menos de diez días se dará el cambio de gobierno federal. “Espero que no dejen este problema a las nuevas autoridades, porque sería muy poco interés que darían a los mexicanos”.

Por otra parte, señaló que los padres de familia no tienen conocimiento de la situación; “no les hemos dicho para no asustarlos, pero si no nos pagan, no sabemos que vamos a hacer”.

Hasta el momento no se ha presentado una denuncia formal, ya que los afectados esperan que se resuelva de la manera más prudente la situación, sin tener que llegar a manifestaciones de inconformidad más severas.