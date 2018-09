En Yucatán padres exigen a jueces ver a sus hijos

Previo al inicio de actividades de la XIII Asamblea de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, la asociación Lazos Protectores para los Derechos de los niños se manifestó mostrando su inconformidad por diversos casos derivados de alienación parental, en lo que respecta a la negación por parte de autoridades para que padres o madres puedan ver a sus hijos luego del divorcio con su cónyuge.

Sobre esto, Juan Carlos Atriscore, representante de la agrupación señaló: “Estamos manifestándonos porque queremos justicia en Yucatán, para los papás y mamás y por los derechos de nuestros hijos. Los derechos son de nuestros hijos, de convivir con mamá y papá, aunque la relación haya terminado. Pero el sistema familiar esta corrupto”. De igual forma aseguró que esta situación se ha dado en cientos de ocasiones.

Explicó que la inconformidad es porque a pesar de haber dictámenes que señalan la patria potestad compartida, “muchas veces el papá custodio no lo cumple, y los jueces no aplican ningún párrafo de la ley. El Código de Familia está muy bien lo que no está bien son los jueces que no”, mencionó.

Sostuvo que hay padres y madres de familia que llevan más de dos años sin convivir con sus hijos. “Y también hay papás y mamás que los mandan al centro de convivencia, cuando no son delincuentes, porque el centro de convivencia es para cuando hay un problema. “La acusación directa es con los jueces que no cumplen con el trabajo, ellos alegan que tienen demasiado trabajo y que por eso no pueden cumplir. Pero los hijos no esperan, si yo me paso un año con mi hijo, ya no convivo con él”.

Tras esto, autoridades cercaron el perímetro de entrada para evitar el ingreso de los manifestantes; por lo que sus reclamos nunca los escuchó el gobernador del estado Rolando Zapata Bello.

Por su parte, Marco Celis Quintal, titular del Tribunal Superior de Justicia del Estado, negó esta situación y declaró que solo se han abierto seis investigaciones al respecto: “Yo pediría al señor Atrisco que diga cómo está su caso; está totalmente resuelto, él tiene contacto con sus hijos. Hablaba de influyentismo y se comprobó que en el Poder Judicial no hay influyentismo”. “Los casos se han solucionado paso por paso, y cada uno de los asuntos se han resuelto”, refirió Celis Quintal posteriormente en una entrevista.

Eduardo Uc.