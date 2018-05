En Yucatán, la campaña de Meade, toma fuerza con nuevas estrategias

La campaña de José Antonio Meade Kuribreña se apuntala con nuevas estrategias, que incluyen la incorporación de René Juárez como presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), lo que representa el respaldo total del sector duro, experimentado, al candidato.

En visita a Grupo Editorial La Verdad, el Dr. Carlos Berlín Montero, coordinador general de campaña en el estado del dos veces secretario de Hacienda, señala que Yucatán es punta de lanza en las aspiraciones de Meade Kuribreña para llegar a Los Pinos, por la fortaleza que representa en seguridad, generación de empleos e inversiones.

Una persona con tanta trayectoria, ¿cómo es que acepta dirigir la campaña de un presidenciable?

Carlos Berlín Montero, Coordinador general de la campaña de José Meade en Yucatán

Gracias por la pregunta. Soy un yucateco que ama a su estado y conoce su potencial. Fui delegado de Semarnat hasta hace 4 meses, cuando me ofrecen dirigir en el estado la campaña de José Antonio Meade no lo pensé y renuncié a una encomienda que disfrutaba a diario y al máximo, porque me convence mucho más lo que estoy haciendo ahora.

¿Desde cuándo conoce al candidato?

Conocí a Pepe Meade cuando estuve en la CNC, la Liga de Comunidades Agrarias, cuando ésta pasaba por momentos verdaderamente difíciles y tristes; es una organización clasista, que trabaja para los que menos tiene. Mi trabajo era luchar por los intereses de ellos, para que llevaran alimentos a las mesas de Yucatán y del sureste. Lo llamo Pepe Meade porque desde entonces es un amigo; terminaba en ese momento la carrera de abogacía por la UNAM, posteriormente economista por el ITAM y un doctorado en Yale.

Desde ese entonces. Cuando sabía que estábamos los líderes de la CNC en la capital, nos buscaba, desde entonces había una preocupación por el país. Su padre fue diputado federal, por lo que con fe y vehemencia asegura que hay corruptos derechos y limpios, también admite que hay corruptos, pues es un hombre de leyes e institucional y cuando fue secretario de Hacienda impuso reglas para que varios políticos, tanto políticos panistas como priistas estén en la cárcel.

Cuando estuvo en Relaciones Exteriores y en Energía fue catalogado entre los líderes más influyentes del planeta, incluso por encima del presidente Peña. Además, preocupado por las familias abrió la puerta para que jóvenes pudieran viajar a Estados Unidos para perfeccionar su inglés, sabedor de la que la preparación es pieza clave en el progreso.

Cuando era secretario de Energía fue muy reconocido e implementó el programa de intercambio de focos ahorradores por los normales para tener ahorros. En Sedesol detonó acciones de vivienda, pisos, baños, él, incluso en Yucatán, las ha impulsado como nadie.

Ahora pienso que es importante que haya sido secretario de Hacienda con los dos últimos presidentes, de distintos partidos –Felipe Calderón, del PAN, y Peña, del PRI–, con buenos resultados. Incluso, un presidenciable ha hablado que en un momento muy difícil para México se pudo solventar, con muchas dificultades, sin que avanzaran los impuestos ni la inflación, pero no dijo que quien estaba al frente de Hacienda era Pepe Meade.

Necesitamos gente honesta, transparente como él para dirigir al país, desde su declaración 7 de 7, porque ya no basta el 3 de 3; por eso no dudé en dirigir su campaña, por eso no dudé en coordinar aquí su campaña, por lo que con un grupo de mil 400 yucatecos y yucatecas divulgamos quién es Pepe Meade y porqué debe ser el próximo presidente del país.

Venimos de una administración federal muy complicada, aunque aquí ha sido un bastión priista, salvo una vez en 80 años, ¿qué representa Yucatán como capital político para Meade?

Juega un papel importante, no es casualidad que haya comenzado su campaña aquí, en un Domingo de Resurrección, con un evento en el que esperábamos a 700 jóvenes y esa cifra se rebasó por mucho. Él sabe que en gobierno y sociedad hemos construido el Yucatán del que ahora disfrutamos y que en todo el país se puede vivir así; Yucatán representa para él, y para toda la sociedad mexicana, un tema aspiracional, quieren sentirse y verse como está Yucatán ahora.

Por ello tenemos 35 coordinaciones territoriales en Yucatán con el objetivo de que lo único que pide Pepe Meade es que lo conozcan; se le criticaba su forma de hablar, pausada, que construye acuerdos; no el que promete sino el que soluciona, por lo que ahora el tono del discurso ha subido.

Apostó por el PRI pese al desgaste del partido, al igual que está en el PAN y otros, pensando que hay políticos malos y buenos, pero somos más los buenos y con base en ello está buscando ser el líder, el primer mandatario que México requiere.

Sí, esa apertura, en la que se tuvieron que reformar estatutos, permitió que Pepe Meade llegara como nuestro candidato; hay mucha gente en el partido, en el PRI “bronco”, que seguía queriendo que uno de ellos fuera el candidato.

Aporta el apoyo de ese PRI duro, que no estaba aún tan convencido, pero que está comprometido y acostumbrado al trabajo durante años, por lo que ahora podemos hablar de que todo el priismo bueno y sano se ha sumado a Pepe Meade, quien va por una coalición, no como afiliado, tanto del Verde como del Panal. La gente ahora pide candidatos emanados de la sociedad, que conozca la problemática, y quién mejor que él, y en Yucatán más que en otros estados.

Quiero pedirles que piensen, que se documenten, analicen quiénes son los que buscan la Presidencia de la República, qué han hecho por el país, de dónde vienen, no solo a Pepe Meade, que piensen qué quieren para sus hijos, qué estado queremos; el 1 de julio nos vamos a jugar nuestro destino, debemos buscar que no solo Yucatán, sino todo el país, sea un lugar seguro, que no retrocedamos, que no resurja el México “bronco”, que tantas vidas ha costado en el pasado.