En Yucatán existen al menos 15 casos de violencia vicaria

Al menos 15 madres de familia en Yucatán son víctimas de violencia vicaria, lo que las incapacita de mantener contacto con sus hijas e hijos, por determinaciones legales o incluso sustracción de menores.

Debido a lo anterior, en el Congreso del Estado avanza una iniciativa que busca la creación de una Ley Vicaria, que facilite las cosas para volver a unir a estas familias.

Como informamos en La Verdad Noticias, fueron mujeres representantes del Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria, quienes entregaron un documento en el Congreso del Estado de Yucatán, para acabar con las agresiones que los padres de familia ejercen hacia sus parejas, a través de la sustracción ilegal y el maltrato a sus hijas e hijos.

En aquella ocasión, las activistas integrantes mencionaron que tan solo en Mérida, 15 mujeres son víctimas de este tipo de violencia, a las que se suman casos que se atienden en el interior del estado.

Apenas hace una semana, madres de familia víctimas de violencia vicaria, realizaron una manifestación pacífica a las puertas del Juzgado Primero de lo Familiar, para exigir justicia sobre las determinaciones judiciales que impiden que mantengan contacto legal con sus hijos.

Además de exigir justicia para acabar con la violencia vicaria en Yucatán, las madres solicitaron una audiencia a la nueva magistrada de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado, Lizette Mimenza Herrera, para que analice sus expedientes.

Entre los casos expuestos, está el de las hijas de Mangerly, quien comentó que tras la separación de su ex pareja, en 2016 inició la lucha por la custodia de sus dos hijas, de ocho y 10 años, a través de la carpeta 1388/2016, cuya custodia fue entregada al padre.

“Mis hijas no quieren regresar con él, se me ha interpuesto una multa monetaria por que no quiero devolver a mis hijas, pero en mi caso es que ellas no quieren regresar con él, no es que yo no las quiera regresar o las tenga contra su voluntad”, explicó Mangerly, que por órdenes de la Juez Segundo de Oralidad Familiar del turno vespertino, se ve obligada legalmente a regresar a sus hijas con su agresor.

Otro caso expuesto fue el del expediente 117/2018 de Natiluz Perez Lara, a quien le quitaron la custodia de su hija de poco menos de 11 meses (en ese entonces) desde hace seis años.

La mujer relató que en 2017, su ex pareja promovió un juicio para quedarse con la custodia de su hija, sin embargo, él murió en 2019 y en lugar de regresarla con su madre, se la entregaron a una mujer que responde al nombre de Gabriela H. H., con quien no tiene ningún parentesco.

Avanza creación de Ley Vicaria

Al menos 15 familias están divididas por la violencia vicaria

Integrantes del Congreso del Estado aprobaron por unanimidad las modificaciones en materia de violencia vicaria en Yucatán, iniciativa impulsada desde las calles por madres de familia que con violencia o estrategias legales, se ven impedidas a acceder a la custodia de sus hijos.

La violencia vicaria es un tipo de violencia de género, que se refiere a la forma de violencia que un progenitor ejerce sobre su hija o hijo, con el objetivo de causar dolor a la madre. En este caso, la violencia de género no solo tiene como víctima a la mujer, sino también a los menores de edad.

Esta iniciativa, que fue presentada en marzo de 2022, tiene como fin introducir en el marco jurídico la violencia vicaria y establecer medidas preventivas y de atención, además de sanciones que se puedan imponer para tratar de inhibir sobre las mujeres y sus hijos.

Entre las principales solicitudes, se encuentra el que se incluya la violencia vicaria en la Ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, el Código Familiar de Yucatán y el Código Penal del Estado de Yucatán.

Aprueban iniciativa

Avanza la ley vicaria en Congreso de Yucatán

En sesión de las comisiones unidas de Igualdad de Género y de Justicia y Seguridad Pública, se aprobó por unanimidad el proyecto de dictamen en materia de violencia vicaria, iniciativa que recibieron en marzo las diputadas Vida Gómez Herrera y Jazmín Villanueva Moo.

En asuntos generales, la diputada Gómez Herrera, agradeció la participación y la importancia que cada uno de los integrantes de la comisión demostró durante las sesiones de comisiones y reuniones externas que se tuvo con el fin de abonar a la iniciativa.

“Hago de su conocimiento que el Estado de México y Zacatecas han legislado en materia de violencia vicaria en las leyes de acceso; el estado de Hidalgo también ha legislado en materia de violencia vicaria en el Código Penal, y Yucatán con el esfuerzo de esta comisión continuaría rumbo al Pleno con la disposición de que pronto exista Ley Vicaria en nuestro estado”, puntualizó.

Al someter a consideración esta propuesta, la presidenta de la comisión de Igualdad de Género, explicó que este apartado del Código de Familia se presentaría como una iniciativa nueva para ampliar su estudio.

