En Yucatán autoridades estatales garantizan un proceso pacífico en las elecciones

Autoridades estatales y representantes de siete partidos políticos que participarán hoy en la jornada electoral en Yucatán firmaron un Acuerdo por la Civilidad Política y la Armonía Social, a fin de preservar la tranquilidad y el orden entre sus militantes, para lograr una contienda pacífica y transparente.

La secretaria General de Gobierno, Martha Góngora Sánchez, y los presidentes estatales de los institutos políticos signaron dicho pacto que contribuirá a garantizar un proceso pacífico.

Firmaron: los titulares de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Alejandro Cuevas Mena; Revolucionario Institucional (PRI), Carlos Sobrino Argáez; del Trabajo (PT), Francisco Rosas Villavicencio; Verde Ecologista de México (PVEM), Harry Rodríguez Botello Fierro; Nueva Alianza (Panal), Raúl Sosa Alonso; Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Eleonaí Contreras Soto, y Encuentro Social (PES), Hernán Alejandro Hernández Rodríguez.

Por parte del Gobierno del Estado también suscribieron los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Luis Felipe Saidén Ojeda, y de la Fiscalía General del Estado (FGE), Ariel Aldecua Kuk.

“Trabajemos para que Yucatán siga siendo ejemplo de civilidad en el proceso electoral, que se siga hablando cosas buenas. Y hay que señalar que indistintamente de las ideologías partidistas, todos somos yucatecos y seguiremos favoreciendo el orden y la armonía”, indicó Góngora en la Sala de Crisis de la SSP.

Para gobernador está como candidatos Mauricio Sahuí (PRI), Mauricio Vila (PAN), Jorge Zavala (PRD) y Joaquín Díaz Mena (Morena).

Con toda la estructura del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac), la del INE Yucatán y miles de ojos observado la elección “más grande la historia” los representantes de estos organismos electorales respectivamente, María de Lourdes Rosas Moya y Fernando Balmes Pérez, declararon estar listos para ser los árbitros en la jornada electoral dominical, que a fin de cuentas, dijeron, la harán los ciudadanos, tanto los que salgan a votar como los que tengan la responsabilidad de contar los sufragios.

“Nosotros en el Iepac tenemos la responsabilidad de organizar la elección y así lo hemos venido haciendo de acuerdo a todos los requerimientos de la Ley, para que la ciudadanía de los 106 municipios que conforman el estado pueda ejercer libremente su derecho al voto”, dijo Rosas Moya.

Recordó que en la jornada del domingo se realizarán 6 elecciones, tres a cargo del INE: La presidencial, senadurías y la de diputaciones federales, y en el Iepac estamos a cargo de la de gubernatura, diputaciones locales y presidentes municipales.

Todas se realizarán en una casilla única donde la ciudadanía podrá revisar que la boleta que recibe no tiene ninguna marca y votará en una mampara dispuesta para que lo haga en la secrecía y libertad. Recordó que son seis elecciones y cada boleta es una elección independiente, en cada una puede votar por la opción que le convenza.

Rosas Moya enfatizó en silencio electoral que inició el primer minuto del jueves y terminará una vez realizada la jornada electoral. En dicho lapso dijo que ya no se puede realizar ningún evento de campaña, ni llamar al voto. Tampoco se puede publicar ninguna encuesta ni resultados.

“Invitamos a los ciudadanos a reflexionar su voto, a hacer un análisis de toda la información que han recibido y tomar su decisión libremente”, expresó y pidió a los candidatos, partidos y a sus equipos contribuyan a que estos días sean una muestra de civilidad, de acatar la ley y elevar el nivel de la política, demostrando a la ciudadanía que son los primeros en respetar las disposiciones jurídicas.

En este tiempo de silencio electoral también están prohibidos los actos de proselitismo, la propaganda electoral y no se puede descartar, en estos días por venir, la propagación de eventuales noticias incorrectas, falsas, de desinformación que pretendan crear desconcierto entre la sociedad, advirtió.

Insistió a la población en general a que cualquier posible violación a la ley electoral, o que consideren que pueda constituir un delito, sea reportada o denunciada ante esta autoridad, donde se ha dispuesto una oficina que estará abierta el día de la jornada.

Ahí representantes de la Fepade, de la Vicefiscalía Especializada en Delitos Electorales y la Unidad Técnica de lo contencioso, estarán atentos a cualquier denuncia que pudiera surgir.

Sobre los marcadores que se usarán para cruzar las boletas, de los cuales se ha rumorado que se borran, “con toda certeza y convicción podemos decir que no es así. Se han hecho las pruebas necesarias en los Consejos Municipales y Distritales, ante representantes de los diferentes partidos políticos”, donde ha quedado de manifiesto que una vez marcada la boleta esta no se puede borrar, pero sin aún con esto la ciudadanía se siente más segura llevando su propio marcador, bolígrafo o plumón puede hacerlo, no está prohibido”.

Estamos listos al 100 por ciento con la preparación de la etapa de organización del proceso electoral, ahora le toca a la ciudadanía recibir, como funcionarios de casillas, la votación de sus vecinos el 1 de julio, expresó el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) en Yucatán, Fernando Balmes Pérez.

Agregó que ahora a los ciudadanos corresponde el deber cívico de ejercer su derecho al voto, de manera respetuosa, civilizada, razonada, informada y libremente.

Comentó que están listas las condiciones para que las dos mil 666 casillas, los 23 mil 994 funcionarios reciban el voto; los 2 mil 103 observadores electorales que vigilarán el proceso electoral, así como a los más de 51 mil ciudadanos representantes de los partidos políticos, que estarán permanentemente vigilando cada una de las casillas electorales, desde el momento que se inicie la votación a las 8 de la mañana, hasta concluir los cómputos de cada una de las casillas.

“Después de las 6 de la tarde, el INE estará listo para dar inicio a los procedimientos de certeza del proceso electoral hacia la ciudadanía, con el conteo rápido, que es una muestra estadística que vamos a realizar sobre la elección presidencial y a la gubernatura del estado y que en caso federal, el consejero presidente, el doctor Lorenzo Córdova saldrá a las 11 de la noche, a informarle a todo el país cuál es la tendencia de la votación”, expresó.

Balmes Pérez comentó que en el caso específico de Yucatán, la información la dará la consejera presidenta del Iepac, María de Lourdes Rosas Moya, para que a la misma hora salga a dar la tendencia de la votación de la gubernatura del estado.

Sobre la veda electoral, el consejero presidente del INE hizo un exhorto a todos los partidos, candidatos, instituciones, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, para dar un tiempo de reflexión sobre las propuestas que se escucharon durante 90 días de todos los candidatos. “Es momento de que tengamos la oportunidad de razonar nuestro voto”.

Fernando Balmes indicó que la Secretaría de Seguridad estatal en coordinación con el Ejército Mexicano, desplegarán un operativo en los municipios para garantizar la prevención de cualquier acción de violencia en el estado.

“Solicitamos que al interior de las casillas haya seguridad para los funcionarios, y hacia afuera para todos los votantes”, expresó.

Indicó que es importante que todos los ciudadanos actúen con civilidad y respeto a ejercer el voto.

“El despliegue de las autoridades es total, todos los elementos estarán presentes en la seguridad del estado; es importante reconocer el gran esfuerzo que hace la policía Estatal y el Ejército, para brindar a seguridad a todo el proceso electoral, ya está al interior de los Consejos Distritales brindando seguridad a las boletas electorales y el primero de julio a los votos que se reciban en los paquetes electorales”, señaló.

El arzobispo de Yucatán, Gustavo Rodríguez, insistió en que los comicios deben ser llevados de manera transparente y en un marco de respeto, y exhortó a los ciudadanos a conducirse pacíficamente y de manera responsable en esta jornada electoral.