En Yucatán, INE debe garantizar elecciones limpias y sin violencia

Líderes religiosos, políticos y empresariales piden al Instituto Nacional Electoral garantizar elecciones transparentes y de altura, acordes a los sueldazos que reciben sus integrantes, principalmente sus consejeros.

El líder estatal del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Yucatán, Eleonaí Contreras exigió al Instituto que pare los actos ilegales del PRI y PAN, así como la repartición de despensas y compra de credenciales, así como las agresiones a sus militantes.

El comerciante Carlos Campos Achach, ex presidente de la Cámara de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), afirmó que el país y el Estado se encuentran inmersos en un proceso electoral con clara tendencia a polarizarse, por lo que los empresarios demandan a los gobiernos y al INE conducirse con decencia, respeto, transparencia y estricto apego a la voluntad popular.

A estos servidores públicos se les otorgan tres seguros, una camioneta, un iPad y un celular, con cargo al erario.

Del total de consejeras y consejeros electorales distritales, hombres y mujeres va al 50%; el 40% cuenta con experiencia electoral; en torno al grado académico, 53.33% tiene licenciatura; 23.33%, maestría; 6.67%, doctorado, y 16.67%, con bachillerato

Según información oficial, además del salario, los consejeros gozan de prestaciones como una prima vacacional que consiste en cinco días de su sueldo base, y dos periodos de 10 días hábiles de vacaciones cada uno.

Además, tienen derecho a un seguro de vida; el INE les otorga una cobertura básica de 40 meses de percepción tabular bruta mensual, es decir, están asegurados por 9 millones 440 mil pesos; también cuentan con una indemnización por fallecimiento equivalente a cuatro meses de salario, o sea, 944 mil pesos.

De acuerdo con el Manual de Percepciones del INE, los consejeros reciben también un monto de hasta 11 mil 970 pesos mensuales para gastos alimentarios y pueden contar con un vehículo de la dependencia.

A cada uno se le otorga un seguro de vida de cobertura básica por 40 meses de percepciones brutas (en la mayoría de casos, esto es 12 millones 121 mil pesos); un seguro colectivo de retiro que va de 10 mil a 25 mil pesos; y un seguro de gastos médicos mayores por 295 salarios mínimos generales mensuales en la Ciudad de México.

Además, en caso de que alguno de los consejeros electorales falleciera, el INE prevé gastos funerarios hasta por 80 mil pesos (1 mil veces el salario mínimo, indica el oficio).

Para “defender la democracia”, la élite electoral cuenta con más privilegios, como el hecho de no desgastar su vehículo particular para trasladarse de su domicilio a cualquier lugar, sin importar que se dirija o no a una actividad pública.