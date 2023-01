En Tixpehúal madre pide justicia por su hijo adolescente muerto, en Yucatán

La celebración por un nuevo año, ha sido intercambiado por el luto en una familia del municipio de Tixpehúal, quien el pasado 31 de diciembre un conductor del que se presume transitaba en estado de ebriedad y circulaba a exceso de velocidad, atropelló a Paul Ezequiel un adolescente de 14 años de edad, cuando se dirigía a casa.

La familia accedió a contar su historia, porque dicen están desesperados por conocer qué ocurrió aquella noche, María Dzul Pérez madre del menor fallecido relató que su hijo trabajaba en un taller de motos en Tixpehúal, durante vacaciones, quien se había ofrecido ayudarla y para aprender del oficio.

A pesar de la preocupación de María, su hijo le insistió hasta convencerla con la excusa de que el lugar se encontraba a solo 11 minutos de casa ubicada en Sahé, aunque normalmente Paul no esperaba la noche para retornar, el 31 de diciembre por alguna razón se retraso y la oscuridad lo alcanzó.

Lo único que se sabe, es que la desesperación invadió a María, quien como toda madre presentía algo, pero mantuvo la confianza de que Paúl regresaría con bien, decidió ir a buscarlo a la entrada del poblado, con la esperanza de encontrarlo en el camino.

Tiempo más tarde, llegaron a darle la peor noticia que puede recibir una madre un 31 de diciembre, su hijo, su pequeño Paúl había sido arrollado y su estado de salud era grave, como pudo llegó al sitio, donde una ambulancia ya lo estaba preparando para ser enviado a un hospital.

Como pudo Paul, le explicó que el transitaba con rumbo a su casa, cuando a unos kilómetros antes de ingresar a Sahé una camioneta lo embistió violentamente y posteriormente el conductor huyó del lugar, dejándolo abandonado.

El muchacho de 14 años fue llevado a un hospital en donde horas más tarde perdió la vida. El año nuevo para esta familia llegó en el hospital, con la noticia de que su muchacho ya no volvería, hoy la humilde mujer no sabe nada de lo legal, y pide que la muerte de su muchacho se esclarezca.

“Me duele mucho, él trabajaba en un taller mecánico de motos en Tixpehual, mi hijo era muy trabajador, no fumaba, no tomaba, era responsable, me ayudaba, todos aquí en la hacienda conocían a mi hijo y hoy ya no está”, dijo.