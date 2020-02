En Mérida, doble función del ciclo: Los héroes que nos dieron franquicias

El Centro Cultural Olimpo sigue ofreciendo atractivas propuestas de cine comercial con un paquete doble que iniciará en punto de las 17:00 horas con “El Protegido”, dirigida por M. Night Shyamalan y protagonizada por Bruce Willis, Samuel L. Jackson, Robin Wright, Spencer Treat Clark y Eamonn Walker.

Elijah Price, un misterioso desconocido, le plantea una extraña hipótesis que explicaría por qué David Dunn ha salido indemne del accidente de tren.

Este thriller de acción y fantasía es de clasificación B-15 y tiene una duración de 107 minutos. Tras un accidente de tren, todos los pasajeros resultan muertos, excepto David Dunn. Varios días después, y algo conmocionado por el accidente, David descubre una misteriosa tarjeta en su coche con una dirección. Junto a su hijo, marcha al lugar, que resulta ser una galería de cómics que dirige Elijah Price (Samuel L. Jackson, Pulp Fiction).

Elijah tiene una enfermedad degenerativa que le impide moverse por el riesgo a fracturarse. Él piensa que si en el mundo hay una persona tremendamente frágil, en pos del equilibrio, debe haber gente contraria a él, inmune, alguien como David, quien traba amistad con Elijah y le confía que cree poseer una cualidad mágica que le hace diferente al resto. Tras una serie de trágicos acontecimientos, David no quiere volver a saber nada ni de él ni de la supuesta "habilidad sobrenatural". Sin embargo, no será tan fácil obviar su condición, cuando todo se vuelva en su contra.

Kick Ass tiene la virtud de ser todo lo políticamente incorrecta que puede ser una película de aventuras juveniles. Especialmente brillante, la configuración de la mini heroína Hit-Girl, interpretado por la joven promesa Chloë Grace Moretz.

A las 19:00 horas tocará turno a “Kick-Ass”, dirigida por Matthew Vaughn y protagonizada por Aaron Taylor-Johnson, Chloë Grace Moretz, Christopher Mintz-Plasse, Nicolas Cage y Mark Strong. Una comedia Negra de acción con clasificación C, con una duración de 117 minutos.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

https://laverdadnoticias.com/seccion/yucatan/

‘Kick-Ass’ gira en torno a Dave Lizewski, un chico solitario e introvertido marginado en el instituto, pasando inadvertido entre sus compañeros. Apasionado de los cómics, un día concibe la idea de convertirse en un superhéroe, aunque no tenga superpoderes, no haya seguido un duro entrenamiento y ni siquiera tenga una razón de peso para ello. No tiene dinero como Batman para invertir en vestuario y complementos, tampoco ha adquirido ninguna técnica de defensa. En definitiva, este chico es un auténtico desastre.

El Centro Cultural Olimpo está ubicado en la calle 62 x 61, del centro histórico de la ciudad de Mérida. Como mencionamos, la entrada para ambas funciones es completamente gratuita.

Ricardo D. Pat