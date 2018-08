Empresarios y ciudadanos en Yucatán hartos de la CFE

El Consejo Empresarial Turístico (Cetur) de Yucatán hace un llamado a diversas agrupaciones y la sociedad civil –que en días pasados bloquearon calles-, para protestar a nivel nacional contra el incremento de más del 50% en las tarifas que aplicó la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a fin de que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, tome cartas en el asunto.

El dirigente de los empresarios turísticos Jaime Solís Garza, convocó a la Asociación de Hoteles y Moteles de Yucatán, así como a los socios de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) y de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco - Servytur), además de las agencias de viajes, para exigir una reunión con el superintendente de la Zona Mérida de la CFE, Capi Madera Gil, para que les explique la razón del incremento, ya que nadie ofrece una explicación.

Destacó que el abuso genera muchos problemas, ya que la primera medida es el recorte de personal, lo que dejaría a cientos de familias sin empleo.

Lluvias torrenciales, falta de mantenimiento en el cableado y el robo de energía por medio de “diablitos” son algunas de las razones por las que cientos de familias de diferentes colonias en la ciudad han sufrido los cortes de corriente eléctrica por más de 24 horas, sin que ninguna autoridad les dé una explicación. Habitantes de fraccionamientos como Ciudad Caucel, Las Américas, Residencial Pensiones, el Centro Histórico, Los Héroes, Juan Pablo I y II, la colonia Alemán, Jesús Carranza, Fidel Velázquez, Salvador Alvarado Oriente, Los Reyes y Chenkú, entre muchos otros, han padecido estas fallas, dejando en la indefensión a las familias y negocios que tienen que cerrar mientras dura la falta de luz, ocasionándoles pérdidas.

La señora Antonia, dueña de una pequeña tienda en la colonia centro, tuvo que cerrar desde temprana hora, porque además del insoportable calor que se sentía dentro del lugar, tuvo que pedir ayuda para trasladar los alimentos perecederos a la casa de su hija.

“Claro que tenemos pérdidas, es un día sin venta, es tiempo de llevar las cosas, regresarlas cuando ya haya luz, si es que regresa pronto y solo las que sean más urgentes, otras se tendrán que perder”, se lamentó molesta.

En todas estas ocasiones, los vecinos de estas colonias han salido a la calle a manifestarse, incluso cerrando avenidas, esperando que alguna autoridad les haga caso.

Don Joaquín, vecino de Las Américas, dice que no puede ser que cada que caiga la lluvia se queden sin luz, “es una barbaridad, ahora rezamos para que no caiga la lluvia porque la sabemos que es quedarnos seguramente sin luz, reportamos a la Comisión, solo nos toman los datos, nos dicen que están trabajando y dicen que en menos de dos horas se activa la luz, en ocasiones así es, pero en otras no, pasamos hasta un día sin luz”.

El delegado estatal de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), José Antonio Nevarez Cervera declaró que en el primer semestre del año, la CFE es la empresa que más quejas y reportes tiene por parte de sus usuarios, sin precisar una cantidad.

En 2015, al menos 20 quejas al mes recibió este órgano contra la CFE por diversos factores, en su mayoría por cobrar más, lo que la mantiene entre las primeras instituciones con mayor número de quejas por parte de los usuarios.

El año pasado se registraron 299 quejas en todo el Estado. En Yucatán hay registrados cerca de 800 mil usuarios, de los cuales 65 mil se ubican en Mérida.

En 2017, la delincuencia organizada, “diablitos” y la resistencia civil causaron la mitad de las pérdidas no técnicas de la empresa

“Al cierre de 2017, del total de las pérdidas de energía no técnicas, las provocadas por la delincuencia organizada, resistencia civil y asentamientos irregulares representan el 45%”, indicó la empresa en un informe enviado al Congreso de la Unión. Destacó que entre 2016 y 2017 su cartera vencida creció 14.62% más de lo previsto debido, principalmente, a problemáticas sociales, incremento de adeudos en el Valle de México y adeudos vencidos de agua de algunas ciudades.

Precisó que en 2015 su cartera vencida fue de 43 mil 319 millones de pesos, y en 2016 disminuyó a 38 mil 637 millones de pesos. Para 2017 se esperaba que bajara a 36 mil 705 millones de pesos, sin embargo, creció a 42 mil 71 millones de pesos.

El año pasado, la CFE interpuso denuncias ante las autoridades ministeriales a fin de recuperar más de mil millones de pesos por energía perdida.