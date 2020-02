Empresarios unidos frenan quiebra de nuevos negocios

El emprendimiento no es un juego ni una aventura, es un modelo de vida que nos lleva a reinventarnos cada día para que nuestro negocio sea próspero, para sobresalir en un mundo de marcas en donde cada día aumenta la competencia y si no le damos un valor adicional podemos quedar rezagados en cualquier momento, señala la coaching empresarial Giusi Alfeo Euán.

En entrevista exclusiva con el Diario La Verdad, señala que en la actualidad no basta con abrir el negocio a ver a quién le vendemos, tenemos que buscar un nicho específico para que nuestros productos tengan mejor recepción.

Con experiencia de más de 20 años en el sector empresarial, la visionaria en los negocios indica que se ha dedicado a ayudar a la mujer a empoderarse para abrirse paso en una sociedad en la que todavía predomina el machismo, venciendo tabúes y afrontando retos que en generaciones anteriores eran impensables.

¿Cuáles son los principales factores de riesgo para un emprendedor?

La falta de conocimiento sobre cómo elaborar un plan de negocio es un claro ejemplo del por qué muchos emprendedores fracasan. Mira, al iniciar su negocio ingresan a un mercado en donde ya hay decenas de marcas compitiendo con el mismo producto y si los nuevos empresarios no tienen ningún valor agregado en su producto es probable que tengan el tiempo limitado. Podemos destacar la falta de planeación, la carencia de estrategias, el desconocimiento del medio en el que quiere incursionar y, encima, la negación a escuchar los consejos de sus asesores son la causa de que muchos vean cómo se esfuma su dinero perdido antes de cumplir el primer año.

¿Por qué es importante tener un asesor de negocios?

Porque un asesor te va a decir qué hacer para evitar contratiempos, se puede seguir un modelo, una guía para que nos vaya bien, pero no todos hacen caso. Para muchas personas el refrán que dice “el que paga manda” es prioridad, pero hoy en día los negocios no son como antes en donde el dueño determinaba los lineamientos; hoy la estructura ya no es piramidal, hoy es horizontal y eso hace que tus colaboradores también opinen y aporten su conocimiento en sus respectivas áreas para que les vaya bien como empresa, pues se trata de un trabajo en equipo.

¿Si no tengo asesoramiento a quién puedo recurrir en busca de ayuda?

Hoy existen muchas formas de apoyarse. La principal es afiliarse a las cámaras de comercio del giro que sea tu negocio porque ellos imparten cursos de actualización, te ayudan en materia legal y sobre todo en el aspecto fiscal. El cumplimiento de las obligaciones hacendarias es uno de los talones de Aquiles de los emprendedores, porque muchos creen que ellos pueden llevar su contabilidad, cuando lo importante es tener el apoyo de un especialista. En las cámaras hay departamentos especializados en diversas áreas que le puede hasta salvar la vida a tu negocio, hablando hipotéticamente.

¿Cómo reinventarse a diario si llega el momento en que no sabemos qué hacer?

Todos los mercados son altamente competitivos y más si entras al mundo de los negocios con un producto del que ya existe una gran variedad, por decir algo, el chile habanero. Si no eres innovador será más difícil subsistir. Las personas que salen a estudiar fuera del Estado o del país regresan con otra visión. Hay que ver más allá de lo que tenemos enfrente para entender. Antes era complicado viajar, hoy con el internet basta, solo depende qué tipo de datos consumes. En los cursos, en las conferencias que imparten las cámaras empresariales participan muchas personas que sí han tenido experiencias en otras ciudades e incluso en otros países y de esa forma puedes alimentarte mediante el intercambio de experiencias. Lo importante es cuestionarse, no repetir lineamientos.

¿Si mi negocio ya está funcionando y quiero ampliar mis ventas al extranjero, qué puedo hacer si no tengo la infraestructura necesaria?

En forma individual siempre será más difícil, pero si estás afiliado a una cámara empresarial te darás cuenta de las realidad, de que no es tan complejo como creías, Muchas organizaciones como Canacintra, Canacome, Canaive tienen estructuras porque ya cuentan con convenios con Amazon, Mercado Libre u otras plataformas que te pueden ayudar a realizar las ventas, solo hay que informarse y aprender qué es y cómo funciona el comercio en línea. No se trata de descubrir el hilo negro, eso ya lo hicieron otros, hoy solo basta con seguir los pasos de los expertos, por eso es importante afiliarse a las organizaciones.

¿Cuáles son los retos para Vanguardia de Mujer en el 2020?

Como agencia tenemos 20 años en el mercado y ahora ya nos toca consolidarnos; hemos participado en la logística de muchos eventos para grandes marcas en campañas políticas, de marketing, organización de eventos, entre otras actividades. Incluso hemos operado con muchas empresas en Campeche, en Quintana Roo y aquí mismo como subcontratados. Es decir que ganamos experiencia y ahora vamos por el reconocimiento de la marca. Es tiempo de hacernos visibles, de estar presentes, de participar, de crear, de actuar y sobre todo de empoderar a más mujeres, pero también de los varones.

¿Cómo ayudas a las mujeres a vencer sus temores para afrontar retos en los negocios?

Desarrollamos diferentes dinámicas, y una de ellas es a través de conferencias impartidas por celebridades en su campo. El año pasado trajimos a la escritora mexicana Coral Mujaes, autora del libro Cambio Radical, que nos ofrece la solución a muchas dudas o temores durante la vida cotidiana. En muchas ocasiones nos sentimos perdidos, sin rumbo, con dolor y una carga emocional devastadora, sin ver que es posible borrar la frustración y en ese caso, la escritora Coral Mujaes a través de su libro te ayuda a encontrar las respuestas espirituales a estas preguntas y te muestra el camino de la valoración espiritual y el equilibrio emocional.

¿Se puede transformar la adversidad?

Claro, es importante tener claros los conceptos de intuición y resistencia, aprender de la adversidad y convertirla en motivo de crecimiento. Lo importante es lograr la mejor versión de ti mismo, a entender la vida como una hermosa metáfora y a emprender el camino hacia un cambio radical tocado por el amor y el crecimiento espiritual

¿Cómo nace Vanguardia d’mujer?

Surgió en 2001 ante una necesidad de crear proyectos integrales para las mujeres contemporáneas, nació como un medio de comunicación en el año 2001, bajo el nombre “Mujerissima actual” como una revista dirigida a las mujeres que contemplaba potencializar los talentos y las habilidades de las mujeres que deseaban desarrollarse personal y profesionalmente en un mundo de negocios imperante por el género masculino. Hoy por hoy es un proyecto lleno de bendiciones y no dudamos en compartirlo con toda Mujer de Vanguardia!