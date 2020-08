Empresarios no participarán en tianguis digital de Yucatán

Representantes de la iniciativa privada del sector turismo no participarán en la primera edición del Tianguis Turístico Digital; además de no tener los recursos necesarios, hay muy poca información por parte del gobierno federal y pese a que Yucatán tendrá un espacio, la secretaria de turismo Michelle Fridman Hisrch no les ha informado quiénes estarán presentes.

El presidente del Consejo Empresarial Turístico (Cetur), Jorge Carrillo Sáenz señaló que las empresas turísticas de Yucatán no tienen dinero para pagar por un tianguis virtual. Agregó que la situación económica no está para invertir 500 dólares, que es el costo mínimo, por un evento sin objetivos.

“Sabemos que el gobierno del estado pagará por un pabellón, pero hasta el momento no se ha dado a conocer quiénes o qué condiciones se necesitan para asistir”, reveló.

El dirigente de Cetur, recordó que las empresas del sector no han generado ingresos desde el inicio de la pandemia, por lo que las cúpulas empresariales urgen a las autoridades estatales a reactivar el plan de reapertura del comercio para frenar más pérdidas de empleos.

Cúpulas empresariales urgen a Mauricio Vila

Empresarios de Yucatán continúan presionando a Mauricio Vila sobre los acuerdos que entrarán en vigor en el Plan de Reactivación Económica debido a que aún no hay una fecha para la firma del Pacto entre el gobierno del Estado y el Consejo Coordinador Empresarial.

Como se recordará, la semana pasada los presidentes de las cámaras empresariales informaron que sigue el “estira y afloja” sobre los acuerdos que entrarán en vigor en la entidad.

Y es que ante la amenaza de la tormenta tropical “Marco”, que debió azotar Yucatán el fin de semana por los posibles daños el gobernador Mauricio Vila optó por diferir una semana más la firma del acuerdo. Sin embargo, y afortunadamente el fenómeno no entró a territorio yucateco porque desvió su ruta.

Nuevo Plan de Reactivación Económica

Aunque debe mencionarse que algunos líderes empresariales consultados informaron que no se han definido los acuerdos previos y no hay nada aún sobre la fecha para la firma del Pacto.

En ese sentido, el nuevo Plan de Reactivación Económica está en construcción mediante reuniones entre los principales sectores productivos a quienes Vila Dosal expuso datos técnicos, estadísticas y las sugerencias de expertos en salud sobre el trabajo y acciones para controlar la pandemia en el estado.

Las estadísticas mostraron una línea ascendente a los 14 días de la llegada de la tormenta tropical “Cristóbal”, que rompió el confinamiento en los hogares, movió a 12,000 personas a los albergues y cientos de personas que auxiliaron y repartieron despensas a los afectados por las inundaciones.

Sin embargo, el gobernador Mauricio Vila dijo que las medidas implementadas desde el pasado 14 de julio, están dando buenos resultados y hay una baja importante en la hospitalización, que es lo que más cuida el gobierno.

En el diálogo para la construcción del pacto de reactivación hay algunos preacuerdos que están en definición entre ambas partes, pero serán definitivas cuando consten en el documento que firmarían en breve. Los principales acuerdos son la suspensión de la feria de Xmatkuil; la suspensión del desfile del 16 de septiembre y la “ley seca” que podría levantarse anticipadamente con ciertas condiciones de venta, como la entrega a domicilio.

Más de 4 mil restaurantes han cerrado en Yucatán

El sector restaurantero de Yucatán se encuentra devastado ante el confinamiento, la crisis económica y las limitaciones a la movilidad que se han establecido para evitar la propagación del coronavirus, reveló el presidente de la Canirac, Roberto G. Cantón.

El líder empresarial admitió que son ya más de 4 mil restaurantes en la entidad los que han cerrado, generando desempleo y abonando a la pobreza de los yucatecos.

Más de 4000 restaurantes han sido cerrados en Yucatán

Por si fuera poco, el empresario dijo que también se han perdido entre 12 y 16 mil empleos en el sector desde marzo a la fecha.

Roberto G. Cantón informó que se realizaron mesas de trabajo entre los empresarios y autoridades para plantear algunas propuestas al gobernador Mauricio Vila porque es urgente la reactivación de la industria en la entidad, pues aunque la apertura con restricciones no es suficiente, al menos les permite generar recursos para cubrir gastos básicos como es el pago de la nómina, insumos propios del giro comercial y sobre todo mantener las fuentes de empleo, que es lo más sagrado.

Bajo estas circunstancias, difícilmente algún empresario tendría la posibilidad de pagar para asistir al Tianguis Turístico Digital, aclaró.

Destinos que no asistirán

Como lo informamos en la edición del pasado lunes 24 de agosto, entidades como Quintana Roo; CDMX, Baja California Sur, Campeche y Aguascalientes no participarán en el Tianguis Turístico Digital por considerarlo un evento no rentable, debido al alto costo que va desde los 4 mil hasta los 20 mil dólares para los Estados del País.

Aunque las tarifas para la iniciativa privada son desde los 500 dólares, equivalente a 12,180 pesos con IVA incluido, la situación económica no les permite gastar esa cantidad, sobre todo cuando el acceso a las plataformas de internet y webinars es gratuito.

Vale la pena señalar que el director general del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, Darío Flota Ocampo, señaló que ese estado sí participará en el tianguis virtual, siempre y cuando sea gratuito y no pretendan cobrar en dólares por reuniones y citas de negocio, porque en su caso, desde hace dos meses han realizado estas tareas.

Destacó que el Caribe mexicano apartó un pabellón tanto para la versión digital en septiembre como para la presencial en marzo de 2021 que será tanto virtual como presencial y participará porque es encuentro pero no pretenden erogar mayores recursos a los ya destinados.