Empresarios exigen Ley Anticorrupción

El 18 de julio debe estar lista la normatividad, que en Yucatán está en comisiones del Congreso del Estado

El sector patronal exige que se apruebe la Ley Anticorrupción en Yucatán para que en las futuras elecciones los candidatos se comprometan a rendir cuentas claras a la ciudadanía, que se reflejen desde la declaración de su Ley 3 de 3 y que cumplan con una agenda de temas propuesta por los votantes, pues ya basta de escuchar promesas. El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la entidad, Gustavo Cisneros Buenfil, dijo que los empresarios seguirán haciendo presión para que los funcionarios públicos hagan transparentes sus ingresos, para evitar más casos de enriquecimiento ilícito, como ha ocurrido en otros estados. Explicó que ‘la posición de Coparmex es clara: seguir trabajando para que haya leyes transparentes que castiguen la corrupción y que no protejan la impunidad’.Precisó que en las campañas anticorrupción que ha emprendido la Coparmex a nivel nacional, como ‘Yo no doy mordida’, han tenido respuesta positiva por parte de los ciudadanos, sobre todo de los jóvenes, ya que es el segmento de la población que no confía en los políticos ni en las instituciones. ‘Este núcleo es el más importante, porque el año entrante, en los comicios de 2018, cuando se renovará todo el sistema político al haber elecciones para Presidente de la República, gobernadores y alcaldes, los partidos saldrán a buscar su voto y será el momento en que deban tratar de convencerlos con hechos, no con palabras ni promesas’, indicó.Recordó que en el Congreso del Estado la iniciativa de la Ley Anticorrupción se encuentra en comisiones, mientras que en estados como Chiapas, Nayarit y Puebla, ya tienen su comisión de selección, comité de participación ciudadana y reformas legales secundarias. Se buscará, dijo, que los aspirantes a cargos públicos sean candidatos dispuestos a trabajar por una agenda ciudadana para el desarrollo regional, que impulse el empleo, la competitividad y el bienestar de las personas, que den a conocer su declaración patrimonial, la de impuestos y los intereses a los que están ligados. Añadió que con base en el ‘semáforo anticorrupción’, desarrollado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), sólo 10 estados tienen una reforma constitucional satisfactoria para empezar con el desarrollo de sus sistemas locales: Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Querétaro, Nayarit, Puebla, Nuevo León, San Luis Pötosí, Sonora y Yucatán. Nueve aún no cuentan con reforma constitucional¸ Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Tabasco y Tamaulipas, y el resto tiene iniciativa de ley que van de ‘regular’ a ‘deficiente’. Recordó que el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) se compone de los órganos federales y los 32 sistemas locales anticorrupción que respetan el modelo federal de distribución de competencias y deben contar con una estructura y facultades equivalentes al del sistema nacional.10 Estados cuentan con reforma constitucional satisfactoria 9 Estados no la tienen 13 Tienen iniciativas que van de ‘regular’ a ‘deficientes’‘Debemos cuidar que los políticos no lleguen a un cargo de elección popular sin antes conocer el origen de sus recursos económicos’. GUSTAVO CISNEROS BUENFIL, Presidente de Coparmex Yucatán.