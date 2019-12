Empresarios de Yucatán tienen oportunidad de negocios con el Tren Maya

El presidente de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio (Concanaco), José Manuel López Campos exhortó a los empresarios yucatecos para que aprovechen las oportunidades de negocio que representa la realización del Tren Maya y su conexión con la Riviera Maya, ya que las empresas de la zona turística de Quintana Roo importan insumos por cinco mil millones de dólares al año, y la participación de empresas de Yucatán es mínima.

Destacó que la necesidad de proveeduría en la zona hotelera de la Riviera Maya, es el mayor demandante de productos comestibles y textiles de todo el país y los productos son adquiridos en otros estados de la república, así como también de otros países.

Tenemos que orientar nuestros esfuerzos hacia lo que la demanda está requiriendo, para hacernos productivos y aprovechar esa oportunidad de negocio latente, agregó.

El dirigente del sector comercio, servicios y turismo, recalcó que en el estado de Quintana Roo hay más de mil 431 centros de hospedaje, con una oferta de 113 mil habitaciones, además de los 30 mil restaurantes y dos mil 800 establecimientos de recreación y entretenimiento que representan el potencial de negocios.

Subrayó que en la actualidad las grandes cadenas hoteleras importan el 70 por ciento de todos sus requerimientos e insumos, de ahí que los proveedores nacionales de la Península están en posibilidad de allegar sus productos y entablar acuerdos.

La construcción del Tren Maya será un detonante de la economía local, siempre y cuando se aprovechen estas oportunidades en materia de proveeduría, recalcó.

Debemos considerar que la competitividad se da a nivel global; ya no se compite con los negocios que están al cruzar la banqueta.

La apertura del tratado con Estados Unidos y Canadá nos da ventajas estrategia estrategias lo que debe atraer inversiones para la instalación de plantas en nuestro país.

Dijo que el proyecto del Tren Maya no solo impulsará la producción local sino también las importaciones y exportaciones, por lo que el empresariado yucateco no debe perder de vista su conexión por medio del tren con el estado de Quintana Roo y particularmente con la Riviera Maya, ya que ahí está la oportunidad de conectar con el puerto de altura y los dos aeropuertos con los que cuenta el Estado a efectos de tener una capacidad logística que permita no solamente abastecer a la región.

CONEXIÓN AL TURISMO

López Campos recordó que no es la primera vez que se presenta esta oportunidad de negocio, pues en la administración pasada, el gobierno federal a través de la Secretaría de Turismo, puso a disposición de los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo la plataforma “Conéctate al Turismo” para vincular a proveedores con prestadores de servicios del principal centro turístico del país: el corredor Cancún-Riviera Maya, que representa un mercado potencial de cinco mil millones de dólares anuales.

DEMANDA

Sobre cuál es la demanda del mercado en la Riviera Maya, López Campos dijo que el 51 por ciento corresponde a alimentos y bebidas, es decir el sector de la agroindustria o alimentos procesados, seguido de los productos del sector textil y de la confección con el 16 por ciento; los bienes de consumo con el 13 por ciento (muebles y línea blanca) y del sector de la construcción y ferretería con el 10 por ciento.

Recordó que México estaba situado en el lugar 13 de los destinos más visitados en el mundo. En la actualidad, añadió, es el octavo país más buscado por el turismo internacional, de ahí que este potencial representa una oportunidad para establecer cadenas de valor.

Cuestionado al respecto, el secretario de Fomento Económico de Yucatán, Ernesto Herrera Novelo, expuso que la construcción del Tren Maya, es una gran oportunidad para los empresarios del sector de alimentos y textil, así como de las tecnologías de la información para ampliar sus posibilidades de mercado e incluso para exportar, ya que muchas empresas son filiales de matrices en el extranjero.

Basta con aprovechar las oportunidades para convertirse desde Yucatán en proveedores de cadenas que demandan grandes cantidades de productos.