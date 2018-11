Empresarios de Yucatán piden tarifas eléctricas justas

A unas horas de suscitarse el primer apagón convocado por la iniciativa privada en Yucatán, como protesta ante el alto costo de la energía eléctrica, esta casa editorial contó con la visita del presidente de la Canacintra y del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Manuel Ponce Díaz, quien externó su opinión ante el gobierno federal entrante y cómo se espera despuntar a Yucatán en esta nueva historia de México.

¿Cómo sociedad civil el apagón marca un éxito del sector empresarial?

No fue solo del sector empresarial, sino de toda la ciudadanía. Necesitamos una tarifa justa para no perder competitividad. La gente se sumó porque ya está harta del abuso en el cobro de la energía eléctrica, que es un tema de los muchos que debemos enfrentar ante un gobierno que está por entrar y que ha mostrado desorganización interna al emitir declaraciones de las que luego se retractan.

¿Esto genera incertidumbre?

“Más que eso vemos un futuro gobierno con una carencia organizacional, pues primero el Legislativo propone algo que no le compete, después el futuro jefe del Ejecutivo lo contradice y eso manda un mensaje de que no están en coordinación. No dudo en que hay gente capaz en el gobierno entrante, pero tienen que ponerse de acuerdo. La lectura de esto hacia el exterior deja mucho que desear.

¿Cuál es el sentir del empresariado en torno a las consultas?

Creo que las están haciendo para justificar los proyectos, pero la gente no puede opinar de temas que desconoce y la autoridad no puede hacer caso a esas respuestas. Sin embargo, el pasado uno de julio la gente votó por Andrés Manuel López Obrador y lo eligió como Presidente, así que debemos darle el voto de confianza.

¿Esto ahuyenta las inversiones?

Estos conflictos no alejan las inversiones del país ni en el estado, eso no lo hace menos atractivo para inversionistas de otras partes del país o del mundo, pero si pone en duda que no haya una organización en el Gobierno Federal, el cual debe respetar la autonomía de los tres niveles de gobierno.

¿Cuál es la prioridad del empresariado yucateco?

Lo más relevante es que funcione la “Alianza por Yucatán” un acuerdo recién firmado; es un proyecto de unión de la iniciativa privada y los tres niveles de gobierno. Eso es lo más trascendental; el tema de la CFE es temporal, pero la alianza es algo que se tiene que vigilar constantemente, pues son 9 puntos primordiales para Yucatán. Si se logra una integración del Ejecutivo, Legislativo y la Iniciativa Privada y tener reuniones continuas, lograremos realmente que las cosas cambien, y seremos un ejemplo a nivel nacional de cómo debe iniciar un nuevo gobierno, el cual no debe de ser de la voluntad política que por sí misma define el rumbo del estado como siempre ha sido, pues es la ciudadanía la que tiene que dirigir el estado por medio de sus gobernantes.

¿Qué se ganó con haber convocado al apagón?

El próximo 15 de diciembre tendremos una reunión con el titular de la Secretaria de Energía a nivel federal, vendrá a Mérida, Yucatán, para conocer la problemática a fondo y buscar entre todos la mejor solución, pues esto es trabajo no sólo de Yucatán, no es trabajo de los empresarios de la entidad, sino de toda la península. Los tres gobernadores de la península están trabajando para que la península mejore y como empresarios apoyamos. El problema se puede observar porque ha incrementado el desempleo, ya que del 1.6 % que teníamos pasó al 2.2 por ciento debido a que algunos empresarios tuvieron que despedir empleados.

¿Mientras tanto tendrán que pagar los recibos de luz?

Estamos conscientes de que es un servicio y se debe pagar, pero mientras tanto estamos trabajando para presentar a la Profeco los amparos y las denuncias que se pretenden hacer, pero esto sucederá después del 15 de diciembre, luego de la visita de la secretaría de energía. Los empresarios no queremos dejar de pagar la luz y tampoco enseñar a la ciudadanía que lo haga, lo que queremos es hacer conciencia, por eso las solicitudes a la secretaría energía son dos: revertir los incrementos tan absurdos que indebidamente se están dando a nivel nacional, porque no es solo en Mérida, no es sólo Yucatán, no es sólo la península, es a nivel nacional el problema, a nivel sureste. Y en segundo término queremos lograr que la península de Yucatán tenga una tarifa eléctrica competitiva, parecida o igual a la del noroeste y la zona del bajío, pues el descuento que nos ofrecieron hace algún tiempo del 17% lo consideramos una burla.