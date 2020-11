Empresarios de Yucatán no quieren más mentiras

La iniciativa privada yucateca asegura que cuando los aspirantes a cargos públicos están en campaña en busca del voto, como sucederá en las elecciones intermedias del 2021, les presentan propuestas para desarrollar al sector empresarial y comercial con el argumento de que son el motor de la economía, pero una vez que llegan al poder los desestiman.

Exigen ser tomados en cuenta en los planes de gobierno, además de que al llegar a los cargos pÚblicos cumplan con las funciones encomendadas y terminar con el compadrazgo y el amiguismo.

Destacaron que no se trata de conocer solo el proyecto que los candidatos tienen para facilitar las inversiones sustentables que se requieren, sino también, garantizar que cuando resulten electos, sin importar de que partido político sean, cumpla con sus propuestas.

El sector empresarial revela a La Verdad Noticias su sentir en torno a este tema que se ha vuelto un ejercicio recurrente en épocas electorales y aunque en este momento, ni siquiera hay nombres de aspirantes, salvo algunas excepciones, lo cierto es que se prevén tiempos complicados.

Pues además de la contracción económica derivada del coronavirus, el gobierno federal ya ha anunciado recortes presupuestales para las entidades, lo que dificultará la administración pública.

A pregunta expresa sobre el aspecto económico, los encuestados señalan sus razones.

¿En ejercicios anteriores la iniciativa privada les ha planteado propuestas a los políticos, las han cumplido?

Fernando Ponce Díaz

Presidente de Coparmex

Más que cumplir o no cumplir, podría decirte que en lo general sí se han abocado a tocar diversos temas que se les han planteado.

En la forma en cómo los resuelven es en donde en algunos casos consideramos que han cumplido y en otros no.

Fernando Ponce, presidente de la Coparmex

Al final de cuentas, son ellos como representantes populares los que tienen que asumir la responsabilidad de las acciones que toman, se supone siempre mirando por el bien común y atendiendo al interés ciudadano.

Carlos Navarro Hidalgo

CEO Haz la Lucha

Necesitamos plantear propuestas desde cómo vivimos nuestra propia realidad para construir una más justa en donde entremos todos.

Carlos Navarro Hidalco, CEO de Haz la Lucha

Unámonos a quienes tienen más necesidad, con quienes tienen más oportunidades como pares para construir un puente de prosperidad para que pese a las diferencias encontremos coincidencias.

Necesitamos mapear las problemáticas, debatirlas y de último co - crear con todos los actores las posibles soluciones.

Necesitamos poner en medio los problemas y no a quienes las lideren.

JORGE CARDEÑA LICONA

Presidente de Canacope

Sí, la Cámara de Comercio en Pequeño (Canacope) ha hecho propuestas y algunas veces nos han escuchado, otras no.

Esto no es bueno, ya que como cámaras somos líderes de opinión y merecemos un trato igual que otras cámaras (por parte de los políticos). Actualmente no tenemos un lugar en la mesa del Consejo Coordinador Empresarial y consideramos que es necesario porque también generamos empleos y pagamos impuestos, al igual que los grandes empresarios.

Además, los políticos deben gobernar para todos, porque sólo hay una población. No se trata de ciudadanos de primera o segunda clase.

JORGE ESCALANTE BOLIO

CEO de Amigo Yucatán

Sí se han hecho propuestas en ejercicios anteriores, con miras a las elecciones y nos han hecho caso.

Jorge Escalante Bolio, CEO Amigo Yucatán

Algunos políticos en particular y en algunas ocasiones específicas, pero me refiero a las administraciones pasadas. Las que están por venir, pues ya veremos qué sucede. Lo que no debemos olvidar es que todos somos Yucatán y vemos pro el progreso de nuestro estado.

JOSE CAB LUGO

CEO de Segmentos Research

Este asunto de las propuestas en materia económica es un gran tema. Creo que hay muchos pendientes, si observamos ¿Qué se ha hecho en 3 años?

En Yucatán tenemos cerca de 19 mil empresas en la economía formal que generan 360 mil empleos, sin embargo únicamente 100 son clasificadas como grandes empresas. Como observas hay una gran brecha.

¿Cómo ajustar la política que impulse a todas las unidades económicas? Este es el reto para las futuras administraciones sin importar cuál sea el partido en el poder. Las políticas públicas son generales y deben estar encaminadas al bienestar de la sociedad.

SANTIAGO ALAMILLA BAZÁN

Investigador y economista de la Uady

Definitivamente los grupos empresariales han ejercido durante muchos años un poder sobre las decisiones públicas, aunque no siempre es lo más adecuado.

Sin duda, los diferentes políticos que han pasado prefieren cumplir sus acuerdos con la iniciativa privada en lugar de tomar decisiones de política pública que beneficien a toda la población.

Es decir que necesitamos decisiones de estado y no solamente orientadas a favorecer a los grupos del poder (económico).

Ing. Alfonso A. González Fernández

Consejo Mundial de Ingenieros Civiles

Past President

Los efectos que la economía de todo el país está padeciendo, fortalece que los empresarios podamos conocer a detalle, no solo el proyecto que cada candidato tiene para facilitar las inversiones sustentables que se requieren, sino también, garantizar que cuando resulte electo el que la mayoría determine, éste cumpla con lo ofrecido en tiempos de campaña.

Los empresarios de Yucatán definen cómo quieren que sean los próximos candidatos

MICHEL SALUM FRANCIS

Presidente de CANACO

En la Cámara de Comercio desde hace varios años hemos hecho foros donde los candidatos han ido a presentar sus propuestas y compromisos con los empresarios.

Los hemos evaluado y hemos dado seguimiento a su desempeño y al cumplimiento de los mismos, lo cual ha sido una actividad de gran trascendencia para la vida política y económica de nuestro estado.

En este último periodo ha sido muy pobre el cumplimiento de los compromisos de la gran mayoría. No sé si por la pandemia, pero ya lo estamos evaluando y en su debido momento, muy pronto, lo haremos saber cuándo llegue el momento de regresar a las urnas.

Jorge Habib Amimerhi, presidente de Comce

JORGE HABIB ABIMERHI

Presidente de Comce

Los aspirantes a los cargos públicos siempre prometen, pero muchas veces no cumplen. Quizá no sea por falta de voluntad política, sino por factores externos, pero deben tener en cuenta que los proyectos de inversión y generación de empleos es lo que fortalece a la entidad y los empresarios es lo único que hacemos.

Ellos se encargan de la administración pública, pero debe ser para todos, no debe haber grupos selectos, dijo.

Vivimos un momento muy complicado en materia económica, y el próximo año quizá esté peor, por eso los aspirantes deben tener propuestas viables, que realmente sean convincentes y si escuchan las sugerencias del empresariado tendrán una tarea más sencilla.